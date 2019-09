Frases e personagens

"Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. O Rio Grande do Sul é o campeão em suicídios. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No mundo, 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. São mortes que podem ser evitadas. Basta que pessoas próximas aos suicidas fiquem atentas." Hamilton Sossmeier (PSC), vereador de Porto Alegre.

"Na Amazônia, a maioria vive mal: sem saúde, sem educação adequada, com índice de saneamento baixíssimo. Temos de encontrar uma maneira inteligente de tratar a questão." Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

"O Judiciário determinou o acesso às imagens geradas por câmeras de vigilância nos espaços internos da Câmara Municipal. O juiz respondeu que é incrível que um vereador não tenha acesso a imagens do Legislativo municipal." Moisés Barboza (PSDB), vereador de Porto Alegre.

"Em outubro próximo, a Amazônia, cuja integridade está seriamente ameaçada, estará no centro de uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos. Aproveitamos essas oportunidades para responder ao clamor dospobres e da terra." Papa Francisco, alertando.