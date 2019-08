Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Se vai ser liberada a Cannabis, isso é problema policial, de Estado, do Congresso. Não é problema da Anvisa. A agência não pode discutir isso." William Dib, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"O debate não é sobre mudança do clima nem sobre dióxido de carbono. Não é sobre clima nem ciência. É sobre socialismo contra capitalismo." Jay Lehr, cientista hidrólogo.

"A OMS calcula que existam entre 600 mil a 1,9 milhão de novos casos de leishmaniose a cada ano. Na América Latina, o Brasil reporta, aproximadamente, 17 mil novos casos por ano. É um país que contribui com 70%, 80% dos casos da América Latina." Marina Boni, gerente de pesquisas clínicas da Medicamentos para Doenças Negligenciadas.

"O Brasil não pode abdicar de estar contextualizado no tema ambiental, de respeitar o Acordo de Paris. É a nossa posição. Não é posição de confronto (aos que discordam), mas é entendimento que nós não podemos virar as costas para o tema ambiental e desconsiderar que este é um tema que influi na relação bilateral de negócios, sobretudo, com o continente europeu." João Doria (PSDB), governador de São Paulo.