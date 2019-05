Frases e personagens

133

684387

2019-05-17 03:00:00

"Trabalhadores da educação nas ruas do Brasil lutando pelo direito de estudar. O governo federal propôs corte de 30% no orçamento da educação. É um direito constitucional, a população não pode ser privada." Prof. Alex Fraga (PSOL), vereador de Porto Alegre.

"O corte de R$ 70 milhões na Ufrgs representa apenas 3,5% do orçamento de R$ 2 bilhões da universidade. Isso corresponde ao corte do cafezinho no âmbito familiar." Felipe Camozzato (Novo), vereador da Capital.

"Esse governo vai provocar o que parecia impossível: piorar a educação. O que era perto de zero, vai ficar quase zero. Apoio protestos contra cortes nas universidades, mas estou frustrado com a falta de mobilização pela educação básica." Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação.

"Fiquei feliz porque a juventude voltou a tomar as ruas do País em defesa da educação. Contingenciar recursos das universidades e dos institutos federais sob o argumento de que seriam locais de 'balbúrdia' é notadamente ilegal." Simone Tebet (MDB-MS), senadora.

"O ministro Paulo Guedes, da Economia, ao dar como certa a aprovação da reforma, criou uma expectativa no mercado, que ainda não foi concretizada." Istvan Kasnar, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.

"Algumas vezes tive vontade de sair da Lava Jato, de voltar para o meu gabinete e de ter uma vida muito menos tumultuada. Depois de cinco anos da Lava Jato, sinto-me realmente cansado e as dificuldades fazem isso aflorar." Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba.

"Mas quando eu tenho vontade de desistir, eu lembro do propósito, lembro que é para reduzir o sofrimento humano e a miséria que a corrupção causa." Também Deltan Dallagnol.

"O que está por vir, pode derrubar o Capitão eleito, meu pai." Carlos Bolsonaro (PSL), vereador do Rio de Janeiro.