Frases e personagens





2019-05-03

"O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS) trabalha em prol dos adolescentes e jovens, com vistas a prepará-los para a inserção no mercado de trabalho. Há 50 anos, com 2,3 milhões de pessoas atendidas em nossos programas é um ideal que esperamos manter." Marivaldo Tumelero, presidente do CIEE-RS.

"Estamos felizes em receber tantas pessoas aqui no Teatro do CIEE para comemoramos os nossos 50 anos. Um trabalho de equipe e com a colaboração de empresas e tantos dirigentes ao longo desse tempo." Luiz Carlos Eymael, superintendente executivo do CIEE, durante solenidade.

"A Assembleia Legislativa não poderia deixar de se associar e estar presente nesta efeméride dos 50 anos do CIEE. Sabemos do ótimo trabalho que é desenvolvido. E espero, junto com todos, estar aqui nos próximos 50 anos para assinalarmos mais meio século do CIEE." Luís Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa.

"Os partidos que se reúnem no grupo conhecido como Centrão discutem o apoio a uma reforma da Previdência que não reeleja o presidente Jair Bolsonaro." Paulinho da Força (SD), deputado federal.

"Vamos pensar no Brasil e deixar as eleições para depois. O foco no presente é o que falta. A reforma da Previdência será a maior reforma social dos últimos tempos. Ela é necessária, todos sabem, apesar de não reconhecerem." Janaína Paschoal (PSL-SP), deputada estadual.

"Não há mais o que falar quanto à reforma da Previdência. O equilíbrio fiscal é uma necessidade. A dinâmica demográfica do Brasil e a do mundo exigem recompromisso claro com equilíbrio fiscal." Sergio Rial, presidente do Santander Brasil.

"Também há necessidade de a agenda econômica adicional à reforma da Previdência avançar caso os ajustes na aposentadoria oficial não avancem no nível que o País precisa sob a ótica dos gastos públicos. Tenho zero dúvida em relação à agenda econômica que tem de ser feita. Se não conseguirmos a reforma da Previdência que tem de ser feita temos de andar com o restante da agenda econômica." Também Sergio Rial.