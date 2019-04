Frases e personagens

133

681630

2019-04-30 03:00:00

"A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência deve levar de 60 a 70 dias para ser aprovada em uma comissão especial, que analisará o mérito da matéria antes de ela ser votada no plenário da Casa." Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados.

"Queremos que Bolsonaro entenda que, se ele representa todos os 200 milhões de brasileiros, se ele aprovar a Previdência, ele vai garantir aposentadoria e empregos para os brasileiros. " Também Rodrigo Maia.

"Penso que a esquerda pode construir um grande projeto para o Brasil e pode voltar ao poder. Eu tenho uma obsessão, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza da minha inocência. Se as pessoas não confessarem agora, no dia da extrema-unção vão confessar." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente.

"O Brasil está sendo governado por um bando de malucos. Cadê aquele cidadão dos R$ 7 milhões, Fabrício Queiroz? Cadê a imprensa que não está atrás do Queiroz?" Também Luiz Inácio Lula da Silva.

"Pelo menos o Brasil não está sendo governado por um bando de cachaceiros." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República, respondendo a Lula da Silva.

"Nunca vi presidiário dar entrevista na prisão. É um fato inédito no Brasil. O ex-presidente e presidiário Luiz Inácio Lula da Silva parece estar em um processo avançado de esclerose." João Doria (PSDB), governador de São Paulo.

"O governo paulista quer ampliar os negócios de empresas paulistas com as chinesas. Vamos inaugurar, no próximo dia 9 de agosto, um grande escritório comercial em Xangai. A China é o maior parceiro comercial do Brasil." Também João Doria.

"Sou simpático ao governo Bolsonaro, mas considero que diminuir verbas para cursos de sociologia e filosofia é um equívoco." Rodrigo Jungmann, professor de Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco.