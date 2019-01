Frases e personagens

133

667235

2019-01-27 01:00:00

'A ideia de um palco ao ar livre, na orla do Guaíba, ficou cara', diz Alabarse LUIZA PRADO/JC

"A ideia de um palco ao ar livre, na orla do Guaíba, ficou cara. Sugeri à presidente Mônica Leal, da presidente da Câmara que, ao invés de haver um aumento da verba de R$ 300 mil, utilizada para um espetáculo em 2018, fossem realizados três espetáculos diferentes neste ano, cada um deles dispondo de recursos de R$ 100 mil para a montagem. Abriríamos mão do palco e focaríamos na rede escolar, nos envolvimentos sociais." Luciano Alabarse, secretário municipal de Cultura.

"A Câmara tem interesse em dar continuidade ao projeto e concordo com as sugestões do secretário. Vamos despertar a gurizada. Poderíamos destacar o Centro Histórico, a Rua da Praia, os comerciantes, rememorar o antigo Café Rian, por exemplo." Mônica Leal (PP), presidente da Câmara Municipal.

"O governo federal não intervirá na investigação das transações financeiras suspeitas envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) e seus assessores. A investigação é preliminar e está nas mãos dos promotores estaduais." Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública.

"Os militares são patriotas e sabem que têm que liderar pelo exemplo. Eles entrarão na segunda fase da reforma da Previdência." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Eu sou contra milícias, só que nesse momento, em 2007, estava começando uma discussão sobre o que era isso. Estava se generalizando de uma forma muito preocupante. Eu sempre fiz a defesa dos profissionais de segurança pública. E qualquer lugar onde moravam dois ou três policiais já estava sendo considerado milícia." Flávio Bolsonaro, senador eleito (PSL), sobre acusações.

"O Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. quando soube que eu estava ameaçado de morte, falou para mim: Rapaz, se cuide, os mártires não são heróis. E é isso, eu não quero me sacrificar." Jean Wyllys (PSOL), que renunciará ao terceiro mandato como deputado federal, após ameaças de morte.