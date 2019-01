Frases e personagens

133

2019-01-07 01:00:00

"Se a linha do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de diminuir a participação do Estado nas relações privadas for implementada, 2019 poderá se revelar um ano positivo para a economia. No Rio Grande do Sul, esperamos que o governador Eduardo Leite (PSDB) tenha a mesma determinação." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"A estabilidade da inflação e a taxa básica de juros continuando no atual patamar de 6,5% ou menor, devem colaborar para o incremento econômico do País neste ano e nos próximos." Também Vitor Augusto Koch.

"O sistema previdenciário no Brasil é uma fábrica de desigualdades. Quem legisla e julga tem as maiores aposentadorias, e a população, as menores." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Sabemos que é necessário algum tipo de reforma da Previdência, não há por parte da Ajufe oposição à ideia. Mas é necessário que o debate seja feito de forma mais adequada e sem esse discurso dos privilegiados." Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil.

"Paulo Guedes colocou as coisas que são as necessidades do Brasil. São fáceis de fazer? Não são. Guedes tem de levar rapidamente as medidas adiante porque o capital político de início de mandato se esgota em pouco tempo." Robson Andrade, presidente da CNI.

"Não me arrependo da declaração sobre cores para meninos e meninas. Era uma metáfora contra a ideologia de gênero. E o governo Bolsonaro não vai tirar nenhum direito da comunidade LGBTI. Nós temos, no Brasil, o 'Outubro Rosa', sobre o câncer de mama nas mulheres, temos o 'Novembro Azul', com relação ao câncer de próstata nos homens." Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, justificando sua criticada frase.

"Cheguei à casa na condição de uma assessora de escalão menor, trilhando os caminhos ensinados por meu pai, o ex-vereador Pedro Américo Leal." Mônica Leal (PP), nova presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.