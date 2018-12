Frases e personagens

133

2018-12-28 01:00:00

"As instituições estão em funcionamento. A ascensão de Jair Bolsonaro (PSL) e o fortalecimento da direita no Brasil serão uma fase de aprendizado e, apesar do tumultuado processo eleitoral, não há ameaça para a democracia brasileira." Gilmar Mendes, ministro do STF.

"O período do presidente Michel Temer (MDB) foi um governo de feição liberal, civilizada; não se viu arroubos, agressões verbais, ataques. Então me parece que foi uma grande contribuição para o processo civilizatório." Também Gilmar Mendes.

"O que acabará são os milhões do dinheiro público financiando famosos sob falso argumento de incentivo cultural, mas que só compram apoio! Isso terá fim! Receberão auxílio os iniciantes que precisam mesmo." Jair Bolsonaro, presidente da República eleito.

"Os brasileiros já pagaram R$ 2,3 trilhões em impostos este ano, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É a primeira vez que o Impostômetro, instalado em 2005, atinge a marca. O valor corresponde ao total arrecadado por União, estados e municípios com impostos, taxas e contribuições." Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais/SP.

"A carga tributária no Brasil, tanto por pessoas físicas quanto por empresas, é superior à de países com o mesmo nível de renda por habitante, perto daquela paga por contribuintes das nações bem desenvolvidas." Também Alencar Burti.

"Deixa o Bolsonaro tomar posse. Nós sabemos as intenções dele em relação a 'n' questões, mas não na questão econômica. Vamos ver o que o Paulo Guedes vai fazer, o que o Congresso vai aprovar e como o Judiciário vai se comportar. A cadeira de presidente vai queimar." José Dirceu (PT), condenado na Lava Jato.

"Serão 150 guardas municipais concursados convocados para formação em 2019, hoje são 430 agentes na unidade. Serão 560 horas de aulas teóricas e práticas, aulas de tiro e abordagem." Cláudia Cristina Santos da Rocha, secretária municipal de Segurança.