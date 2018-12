Frases e personagens

133

662829

2018-12-26 01:00:00

"O governo capixaba é o único estado do País a ser avaliado este ano com a nota máxima no equilíbrio fiscal pela Secretaria do Tesouro Nacional. Por isso, estou sendo convidado a aconselhar governadores eleitos. Defendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Toda vez que se mexe na LRF é para piorar." Paulo Hartung, governador do Espírito Santo, sem partido.

"Se você estima uma receita e depois tem uma frustração de receita, essa frustração só vale para o Executivo, não vale para o Judiciário, não vale para a Assembleia, não vale para o Ministério Público, não vale para o Tribunal de Contas e não vale para a Defensoria Pública. Nós precisamos resolver esse dispositivo que está judicializado." Também Paulo Hartung.

"O próximo governo terá um cenário mais favorável do que em 2016, quando Michel Temer assumiu o comando do Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional. Há três anos, a taxa de juros estava acima de 14% ao ano e a inflação acumulada em 12 meses ultrapassava os 9%, e hoje a Selic é de 6,5% e a inflação está abaixo de 4%. Além disso, a economia do País estava em queda de 3,5%." Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional.

"Para o Brasil conseguir fazer o ajuste fiscal, nós temos que controlar a dinâmica do crescimento da despesa obrigatória. Sem isso, não haverá ajuste fiscal. E dos itens da despesa obrigatória, duas despesas que pesam muito no Orçamento da União são a despesa com pessoal ativo, com inativos do setor público, e a despesa com Previdência, o chamado Regime-Geral da Previdência Social (RGPS)." Também Mansueto Almeida.

"O indulto a presos no País, caso fosse concedido em 2018, seria o último. Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha. O indulto de Natal para criminosos, se dado neste ano, certamente foi o último." Jair Bolsonaro (PSL), presidente a partir de janeiro.