Frases e personagens

133

662398

2018-12-21

"O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não sairá da prisão por uma medida jurídica, mas o caso dependerá de uma saída política. O Supremo Tribunal Federal (STF) não poderá ficar à reboque do governo do futuro presidente, Jair Bolsonaro (PSL)." Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

"A decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, de suspender a execução de pena de presos que foram condenados em segunda instância sem que todos os recursos tenham sido apreciados, que beneficia o ex-presidente Lula, retomaria a normalidade jurídica do País." Nelsinho Metalúrgico (PT), deputado, ao se despedir da Assembleia Legislativa.

"Lula confunde direito à ampla defesa com direito à defesa ilimitada, exercida independentemente de sua utilidade prática para o processo, em razão do mero 'querer' das partes. O Grupo OAS concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva a posse e propriedade de fato do apartamento 164-A, triplex, no Condomínio Solaris, no Guarujá/SP, bem como a reforma para adaptá-lo aos interesses do beneficiário." Raquel Dodge, procuradora-geral da República.

"Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente em 2002 com um discurso anticorrupção, alardeando sua honestidade e prometendo combate aos dilapidadores dos cofres públicos. Tais fatos elevam sobremaneira o grau de censurabilidade da conduta de Lula, devendo ser punido à altura." Também Raquel Dodge.

"No recesso, só o presidente do STF, provocado pela Procuradoria-Geral da República, podia vetar a medida de Marco Aurélio Mello. E vetou. Isso é muito ruim para a imagem do Supremo, que deveria ser um colegiado, não 11 Supremos, com seus 11 ministros." Ives Gandra, jurista.

"A liminar que concedi, para que sejam soltos os presos após condenação em segunda instância, não é uma reação, e sim uma ação. Depois de 40 anos de toga não posso conviver com manipulação da pauta." Marco Aurélio Mello, ministro do STF.