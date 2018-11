Frases e personagens

"Tem que haver continuidade da revitalização que ocorre no Centro de Porto Alegre, especificamente na orla do Guaíba. Precisamos que as pessoas retornem para o Centro da cidade. O projeto Cais do Porto obteve avanço, mas parou com os trabalhos." Nelcir Tessaro, ex-vereador de Porto Alegre.

"A criação do Programa Mais Médicos foi por conta do fato de que tínhamos 700 municípios sem nenhum médico." José Fortunati (PSB), ex-prefeito de Porto Alegre e ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos.

"O ideal seria que o novo governo adotasse parte da reforma previdenciária de Temer. A reforma de Temer não era a melhor do mundo, mas se nós conseguíssemos aprová-la até o fim do ano, o governo já entraria com um assunto tão sensível na economia endereçado. Tenho receio de que eles queiram fazer a reforma perfeita, mas tenham muita dificuldade de aprovação." Walter Schalka, presidente da Suzano.

"O presidente recém-eleito e o novo Congresso não poderão se dar ao luxo de esperar. A expectativa é de que a aprovação das reformas ganhe ritmo no início de 2019. Além de enfrentar a questão fiscal, que passa pela reforma da Previdência, a redução da dívida pública precisa ser prioridade para o novo presidente." João Miranda, presidente do grupo Votorantim.

"A mudança de governo, com o início da presidência de Jair Bolsonaro (PSL), não deve interferir nas relações de comércio com a União Europeia. O interesse dos europeus pelo comércio com o Brasil deve crescer nos próximos anos, aumentando oportunidades, sobretudo para empresas de serviços e tecnologia." Guilherme Athia, sócio da agência de assuntos públicos, governamentais e privados Atlântico.

"O discurso de Jair Bolsonaro, presidente eleito, refletiu com precisão em muitos pontos defendidos pelo Secovi, como a preservação do Estado Democrático de Direito, consubstanciada no integral respeito à liberdade, à Constituição, às instituições, ao direito de propriedade e à livre iniciativa." Flavio Amary, presidente do Sindicato da Habitação -Secovi/SP.