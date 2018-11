Frases e personagens

"Defendo a reposição salarial dos servidores dos Poderes e critico as distorções de interpretação dessa situação em relação aos servidores do Executivo, que colocam setores contra setores quando jogam a situação de penúria do Executivo para atacar o debate de reajuste dos outros Poderes e argumentam que não há orçamento." Pedro Ruas (PSOL), deputado estadual.

"Os parâmetros adotados pelo governo federal em novo edital de concessão das BRs 448, 101, 290 e 386 demonstram que a Assembleia Legislativa e a CPI dos Pedágios estavam corretas ao criticar o valor das tarifas e as contrapartidas definidos no programa de pedagiamento criado no Estado em 1998 para abranger 1.798 quilômetros de rodovias." Gilmar Sossella (PDT), deputado estadual.

"Tenho dois filhos estudando no Rosário, e a vigilância é para que as crianças e jovens não virem fantoches e massa de manobra. Não quero meus filhos discutindo sobre coxinhas ou petralhas na sala de aula. Quero que eles aprendam português e matemática." Professor Wambert (Pros), vereador, sobre manifestações em colégios de Porto Alegre.

"Defendo a liberdade de expressão. Os estudantes sempre se organizaram e foram linha de frente. Temos capacidade de entender o que é certo e o que é errado." Vitória Cabreira, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre.

"O projeto Escola Sem Partido afeta os professores, a docência e a forma de trabalhar, restringindo a pluralidade de ideias, a liberdade de cátedra e o direito de se expressar." Cecília Farias, diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS.

"Empresas como Google, Facebook e WhatsApp são forças do caos, que não prestam contas de suas metas e processos a ninguém. Elas são as forças mais poderosas do mundo atual e, com elas, todas as redes sociais." Robert Epstein, doutor pela Universidade de Harvard, que se dedica a estudar a atuação nas redes sociais das gigantes de tecnologia e defende uma interferência direta nessas empresas.