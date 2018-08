Frases e personagens

"A balança comercial registrou em julho um aumento de 44% no volume de soja exportada para a China, na comparação com mesmo mês do ano passado. Mas, uma guerra comercial acaba sendo ruim para todos os envolvidos. Ninguém sai vitorioso. Perde o comércio global. Podemos ter ganhos eventuais, mas que no longo prazo podem não se sustentar." Marcos Jorge (foto), ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

"No fim de 2017, os Estados Unidos (EUA) reduziram o Imposto de Renda (IR) das empresas de 35% para 21%. No Brasil, a alíquota se mantém em 34% - a mais alta entre os países do G-20 e do Brics. A média global é de 22,96%. A nova política tributária do governo de Donald Trump, somada ao cenário eleitoral incerto no Brasil, tem levado multinacionais americanas a investirem menos no mercado brasileiro." Deborah Vieitas, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

"Antes da reforma de Trump, uma companhia americana que estava no Brasil pagava 35% de imposto para levar seu lucro de volta para os EUA, o que fazia com que ela acabasse deixando o dinheiro aqui e reinvestisse no País. Agora, a mesma empresa tem isenção para repatriar os dividendos. Com esse benefício, ela pode levar o dinheiro de volta e investir em outros países." Christiano Chagas, advogado.

"Estamos em sessão permanente sobre a responsabilidade pela freeway, focamos nos detalhes. O valor sugerido para o pedágio ainda não atende às necessidades da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR)." Humberto Canuso, secretário Estadual dos Transportes.

"A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, e se compromete com determinação por sua abolição em todo o mundo." Papa Francisco, condenando a pena de morte.