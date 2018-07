Frases e personagens

"É impossível ter um governo orgânico. O planejamento e a gestão pública não existem porque existem 26 partidos representados no governo, cada um com a sua visão. E a pergunta que vem é: essa é a melhor maneira de gerir?" Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras e atual presidente da BRF Foods.

"Há cultura do fisiologismo em volta da gestão pública. As indicações políticas se estendem a níveis de gestão que deveriam ser estritamente profissionais, o que permite aparelhamento da máquina de decisões. Até mesmo as agências reguladoras foram alvo desse loteamento dado a fragmentação política." Também Pedro Parente.

"O Estado poderá buscar R$ 100 milhões em recursos para a educação. Estamos colocando a casa em ordem, os resultados começam a aparecer." José Ivo Sartori (MDB), governador.

"Apesar da decisão da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, de suspender a regra que fixa em até 40% o pagamento de exames e consultas em planos de saúde de coparticipação, não há razões técnicas que justifiquem a alteração do índice. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está segura quanto à adequação do percentual definido." Rodrigo Aguiar, diretor da ANS.

"A função de agências reguladoras é promover o equilíbrio do setor, sem atuar em prol de um único público. É equivocada a afirmação de que houve expansão irresponsável dos limites de coparticipação. Tais mecanismos existem há mais de 20 anos. Hoje, são aplicados percentuais de 50%, 60%, 70%. A norma determinou um teto de 40%." Também Rodrigo Aguiar.

"O acerto entre o Mercosul e a UE ficará para o próximo ano. Mas, acredito que até possa haver ruptura, pois a União Europeia não demonstra vontade real de concluir essa negociação. Mas o Mercosul tem que insistir." Rodolfo Novoa, chanceler do Uruguai.

"O financiamento imobiliário, na melhor das hipóteses, chegará a R$ 125 bilhões, até 2021. Vão sobrar R$ 114 bilhões no sistema inteiro." Gilberto Duarte, presidente da Abecip.