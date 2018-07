Frases e personagens

"A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 5.338/09, do Senado, que isenta de Imposto de Renda (IR) a aposentadoria e a pensão até o limite mensal de R$ 3,8 mil para contribuintes com mais de 70 anos." Fábio Trad (PSD-MS), deputado federal, relator.

"O texto ainda prevê a isenção parcial e progressiva do tributo para idosos a partir dos 66 anos. Com essa idade, o cidadão terá desconto de 20% no IR que incide no valor da aposentadoria até R$ 3,8 mil mensais. O desconto vai subir 20 pontos percentuais por ano até a isenção total aos 70 anos." Também Fábio Trad.

"Síndicos e proprietários de prédios que possuam marquises e sacadas projetadas sobre logradouro público devem protocolar na sede do Escritório de Licenciamento, na rua Siqueira Campos, nº 805, dirigido à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), o laudo de estabilidade estrutural, conforme a Lei Municipal nº 6.323/88 e o Decreto nº 9.425/89." Eliana Bridi, engenheira, coordenadora de Manutenção Predial da Smams.

"A prefeitura não é obrigada a lançar o edital, mas, como há, em média, 8 mil marquises em Porto Alegre, não temos capacidade de atingir todo esse público. O edital de notificação para síndicos e proprietários foi publicado na edição do Diário Oficial de 20 de abril. O prazo para o atendimento desse edital é de 90 dias a contar da data de sua publicação. O proprietário que não apresentar o laudo durante este período estará sujeito a multa de R$ 2.002,75. O tempo para possíveis recursos é de 30 dias." Também Eliana Bridi.

"Os principais motivos que levaram a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) a revisar para baixo a sua projeção de vendas de veículos novos em 2018 foram a falta de clareza no cenário para a eleição presidencial e os efeitos da greve dos caminhoneiros na atividade econômica e na confiança do empresário e do consumidor." Tereza Fernandes, economista, responsável pelas projeções da Fenabrave.