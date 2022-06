A transa do ministro

Então o jurista, puxando a lembrança do fato que ainda o persegue em pesadelos - como se tivesse tido um encontro com algum ET - arremata o causo repetindo a pergunta inicial do repórter:

- Eu sentado na sala de reuniões do principal hotel da cidade, esperando um jornalista de escol. Então entra um sujeito cabeludo, calçados rotos, barba por fazer, sem gravata nem paletó. Ele tira uma esferográfica presa na orelha, pega um papel amassado do bolso e se ajoelha na minha frente!...

É escalado um repórter que, no atual 2022, é bem sucedido publicitário. O encontro rende material institucional, banalidades. Mas parte da história - que não foi publicada - é que, durante os anos seguintes, e até hoje, o então presidente do STF não cansa de contar a amigos o choque que levou:

Foi assim que, no final dos "anos de chumbo", visita o Rio Grande do Sul, o então presidente do Supremo Tribunal Federal. A duras penas e depois de jurar que não haveria saia justa, o diretor de redação de um jornal de Porto Alegre consegue agendar uma entrevista exclusiva com Sua Excelência.

O colega Fernando Albrecht recorda o causo protagonizado por um repórter porto-alegrense que tinha o cacoete de se ajoelhar na frente do entrevistado - fosse quem fosse. Não era por reverência alguma, mas apenas para - segundo ele - facilitar (?) as anotações...

O Poder Judiciário sempre esteve distante da imprensa. Até hoje há magistrados que se comunicam com colunistas só por meio da assessoria de imprensa da corte. Alguns chegam a pedir que as perguntas venham por escrito.

1. Multa pela recusa ao bafômetro

O Supremo Tribunal Federal validou a regra do Código de Trânsito Brasileiro que impõe a aplicação de multa, a retenção e/ou a apreensão da carteira nacional de habilitação (por um ano) a motoristas que se recusem a fazer teste do bafômetro, exames clínicos ou perícias visando aferir eventual influência de álcool ou outra substância psicoativa. O julgado também manteve a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos nas margens das rodovias federais. As decisões foram tomadas em três ações que discutiam a constitucionalidade dessas normas.

A recusa ao bafômetro foi objeto do Recurso Extraordinário nº 1224374, com repercussão geral (Tema nº 1.079), interposto pelo Detran do Rio Grande do Sul contra decisão do TJRS. Este anulou o auto de infração lavrado contra um motorista que se recusara a fazer o teste. Segundo o acórdão gaúcho, "as normas do Código de Trânsito Brasileiro que instituíram essa infração autônoma (artigos 165-A e 277, parágrafo 3º), são arbitrárias, pois a mera recusa não comprova a embriaguez". Prevaleceu o entendimento do ministro Fux: "Como a recusa à realização de testes não constitui crime e implica apenas sanção administrativa, não há violação ao princípio da não autoincriminação, regra utilizada em procedimentos penais".

Conforme a decisão colegiada do Supremo, "a tolerância zero é uma opção razoável, proporcional e legítima do legislador para enfrentar o perigo da direção sob os efeitos do álcool, e a sanção à recusa aos testes é um meio eficaz de garantir o cumprimento da proibição". Com isso, foi cassada a decisão do TJRS e restabelecido o auto de infração.