1. Falhas na segurança e eventos fatídicos

Outro fator considerado nos dois graus de jurisdição: a prova abundante de que, no local, havia um histórico de furtos e roubos, o que comprova a fragilidade da segurança disponibilizada aos funcionários, alunos e visitantes do campus. "Inafastável é a aplicação das regras de responsabilidade civil contidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial aquela do artigo 14 que impõe ao fornecedor do serviço a obrigação de responder pela reparação dos danos que a sua atividade eventualmente causar, independentemente de culpa" - disse o desembargador relator Marcelo Cezar Muller.

A 10ª Câmara Cível do TJ-RS confirmou na terça-feira a procedência da ação sobre o ignóbil caso (roubo à mão armada, estupro e extorsão) que começou em dependências do campus da Universidade de Caxias do Sul. Mas o valor da reparação moral foi majorado de R$ 60 mil para R$ 150 mil para a universitária, 26 anos à época, vítima da sequência dos crimes que duraram duas horas, na noite de 2 de julho de 2018. Preso quatro dias depois dos fatos, o criminoso contumaz Marcelo Daniel Farioli já está condenado a 29 anos de prisão (com trânsito em julgado). Mas fugiu do presídio de São Francisco de Paula - e ninguém mais o viu...

2. Humor negro?

A opulenta requereu a gratuidade e, naturalmente, não levou. Queria livrar-se de pagar as custas e os honorários sucumbenciais. Mas podia ter poupado a cidadania desse humor negro de pedinte necessitada que tem consistentes saldos bancários e extenso patrimônio. Além de ser a maior em número de alunos no Estado do RS.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) defendeu-se no que foi possível - e exerceu o seu direito constitucional. Mas deixou má impressão ao ter requerido a assistência judiciária gratuita - ela que tem mais de 40 mil alunos pagantes de caras mensalidades e anuidades. Constituída como "instituição privada filantrópica comunitária", é mantida pela Fundação Universidade de Caxias do Sul.

3. Justiça feita

Mútuo entre particulares

Novidade jurisprudencial: decisão da 17ª Câmara Cível do TJ-RS mudou cláusulas de contrato de investimento entre particulares, para tornar as obrigações financeiras menos onerosas aos tomadores do dinheiro. Dando relevância à "incidência dos princípios da função social do contrato, da equivalência material entre as prestações contratuais e da boa fé", o acórdão readequou, substancialmente, as penalidades e obrigações de um contrato de investimentos firmado entre particulares, para a construção de um hotel boutique de luxo na Serra Gaúcha.

O que foi determinado: (1) redução de 20% para 12% no percentual anual da taxa de ''rentabilidade mínima'' incidente sobre o capital investido; (2) substituição da cláusula penal de ''multa diária de 1% sobre o valor da parcela'' por ''multa de 10% sobre o valor da parcela'' em caso de inadimplemento, mantidos a correção monetária e os juros moratórios contratados; e (3) retificação da estimativa do imóvel dado em garantia, para que observe o valor real de mercado do bem, a ser apurado em liquidação de sentença.

O caso se relaciona à construção e funcionamento do Modevie Boutique Hotel. As partes litigantes são, de um lado, a empresa JRC Hotéis e Turismo Ltda. e seu titular Júlio Ferreira Chaulet; de outro, a cidadã gaúcha e investidora Maria Claudia Cifali Valentini. O acórdão é recheado de novidades. (Proc. nº 70085207215).