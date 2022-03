1. Página vergonhosa da magistratura

A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) julgou na quinta-feira passada (17) mais um desdobramento das tropelias jurisdicionais ocorridas, entre dezembro de 2009 e julho de 2010, na Comarca de São Lourenço do Sul, com o enriquecimento ilícito de cinco réus: um juiz, seu assessor, o pai do juiz (que é advogado), e um casal de advogados. O ex-magistrado já foi condenado criminalmente nos dois graus de jurisdição, mas - em liberdade - ainda aguarda julgamento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Talvez o caso chegue também ao Supremo. Madame Tartaruga Jurisdicional está ajudando na empreitada.

O julgamento cível da semana passada foi de uma apelação em ação por dano moral, ajuizada - contra o Estado do Rio Grande do Sul - por quatro herdeiros prejudicados pelos atos de corrupção cometidos pelo grupo, em um inventário judicial. A sentença fora de improcedência, ante o "não reconhecimento da presença de dano extrapatrimonial que tivesse que ser indenizado pelo ente estatal". Esse entendimento foi da juíza local Vivian Feliciano.

O desembargador relator Tulio Martins interpretou diferente. Eis uma frase esclarecedora do julgado: "O vexatório episódio foi uma página vergonhosa e indelével da magistratura do Rio Grande do Sul. Em um fórum, ao invés de receber justiça, as partes foram vítimas de crimes engendrados e executados pelo juiz e um auxiliar". A indenização moral será de R$ 200 mil a ser dividida, igualmente, entre os quatro herdeiros.

O acórdão também deixou um recado interno: "Cabe ao Poder de Estado uma profunda e humilde autocrítica quanto a seus mecanismos de prevenção e controle de malfeitos de toda ordem".

2. Detalhes da ação

As vítimas Salim Chaib, Laura Luisa da Rosa Chaib, João Gilberto Serpa e Maria das Graças da Rosa Serpa ajuizaram ação reparatória por danos morais contra o Estado do Rio Grande do Sul. As quatro pessoas foram partes em ação de inventário (autos nº 067/1.03.0001151-7), na qual atuava como inventariante dativo (nomeado pelo magistrado), o advogado Eugênio Correa Costa. Este, em união de esforços com o ex-juiz Diego Magoga Conde e seu assessor forense Juliano Weber Sabadin, dilapidaram o espólio. Também participavam do esquema um advogado e uma advogada, entre si casados.

Foi liberada a quantia de R$ 400 mil para pagamento de honorários ao inventariante dativo, sem que estivesse prévia e regularmente fixada tal verba no processo. Na ocasião, os herdeiros venderam arroz e gado para conseguir depositar a quantia em juízo e evitar que bens fossem a leilão. Parte do dinheiro foi, depois, depositada na conta bancária do pai do magistrado. Tais eventos também causaram aos requerentes abalo de ordem moral. Com correção monetária e juros legais (1% ao mês) os R$ 400 mil da época correspondem, atualmente, a R$ 2.776.971,00. (Processo nº 5000433-57.2017.8.21.0067).