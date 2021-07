O anjo do voo JJ-3054

Na tarde de 17 de julho de 2007, um empresário, 40 anos de idade, almoça com a mulher e os filhos, algumas horas antes da decolagem do fatídico voo JJ-3054. No meio da tarde, a esposa deixa o marido no aeroporto Salgado Filho. Mas ele tinha a intenção de ir para São Paulo só no dia seguinte. Por isso, remarcara a passagem para a manhã do dia 18. Detalhe sutil: o empresário tinha uma namorada, profissional liberal bem-sucedida, 30 de idade, moradora no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

E foi para o apartamento dela que ele se dirigiu, de táxi, logo após ser deixado no aeroporto pela esposa. Assim, apesar da tarde hibernal, chegou ao Moinhos ainda com dia claro. Beijos e abraços iniciais, os amantes conversaram, degustaram queijos e vinhos etc. A noite seria prazerosamente longa. Como a tevê, o rádio e os celulares estavam desligados, só havia o conveniente som ambiente, proporcionado pela sucessão de músicas no - à época moderno - aparelho de CDs.

Enquanto isso, o Brasil recebia a notícia chocante: ao aterrissar em Congonhas, às 18h48m50s, o Airbus A-320 da TAM atravessara a pista molhada - e todos sabem o desfecho.

Alheios, em seu "ninho de amor" no Moinhos, o empresário e a namorada acordaram cedo e tomaram o café da manhã no dia 18. Não leram jornais, não escutaram rádio e nem ligaram a tevê. Ele pegaria o avião para São Paulo às 9h30min. Sentiu uma certa consternação no aeroporto, mas não se flagrou.

A moça o levara para o aeroporto - mais um vez, ouvindo apenas música produzida pelos CDs. Tal estado de alienação do mundo não é surpreendente: os únicos grupos que jamais deixam de acompanhar as notícias via rádio, tevê e jornal são os profissionais da comunicação, os intelectuais e os assessores políticos. A maioria das pessoas, porém, vive encapsulada em seu mundo de interesses particulares, vez por outra dado uma espiada nos assuntos públicos.

Após se despedir da moça, o empresário reassumiu o papel de marido atencioso. Fez o que prometera à sua mulher no dia anterior: ligar "de São Paulo" na terça-feira pela manhã. Do outro lado da linha, ela estava aos prantos. Quando se refez da emoção, a mulher perguntou se o marido trocara de voo. Foi, então, que ele deu a resposta serena, mas enfática, que o incriminou de forma inapelável: "Não. O voo foi tranquilo. Cheguei, jantei e dormi bem".

Mais lágrimas do outro lado da linha.

Em seguida, o empresário ficou sabendo de todo o sofrimento vivido por sua família na noite anterior, diante da certeza de sua morte. A mulher acabou pedindo separação do marido. Há quem tivesse encarado com bom humor o desfecho, sugerindo ao empresário que apresentasse a namorada como o "anjo do voo JJ-3054", que o livrou da morte.

Durante uma semana, o homem foi impedido pela mulher, com o apoio dos filhos, de entrar em casa para pegar suas roupas. Em seguida, ele foi morar num flat. Alguns meses depois, o empresário e sua esposa separaram-se consensualmente numa das Varas de Família do Foro de Porto Alegre.

O empresário e a namorada - que fora o anjo do voo JJ-3054 - mantiveram um dilacerado relacionamento por mais alguns meses. Quando terminaram o idílio, ele mudou-se para outra cidade. Ela incrementou sua carreira profissional. É vida que segue.

>>>>>

(Sintetizado a partir de um dos capítulos do livro "Moinhos de Vento - História de um bairro de Porto Alegre", escrito pelo jornalista Carlos Augusto Bissón - Editora da Cidade, 2008).

Quanto gastamos

Os custos com insumos para a construção civil tiveram nova alta em junho, de acordo com o Índice Nacional do Custo da Construção. De janeiro a junho, a elevação do custo com materiais e equipamentos foi de 16,2%; e, nos últimos 12 meses, 34,1%. É um preocupante recorde histórico para o período, desde que a série começou a ser divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, em 1996.

Informática & 'solucionática'...

O Tribunal de Justiça (TJ-RS) tentando explicar a pane de sua informática na terça-feira, produziu uma pérola de falta de clareza: "A instabilidade registrada decorre de problema na estrutura de banco de dados (...) Essa impossibilidade de comunicação com o banco de dados é responsável pela indisponibilidade temporária de diversos sistemas de informática. As empresas fornecedoras do serviço, tanto de software quanto de hardware, foram acionadas para buscar a solução do defeito com urgência. Testes efetuados indicaram não haver falha diretamente relacionada à plataforma PexIp, utilizada para realização de videoconferências. Entrave durante o uso da ferramenta foi detectado na gravação de audiências, o que está relacionado ao banco de dados e não à PexIp. A DITIC indica como alternativa que a gravação seja efetuada pelo sistema DRS, nas salas multiuso dos foros". Ah, importantíssimo: a nota referiu nominalmente os seis caciques que participaram da reunião, juntamente com servidores de informática.

Padrão de qualidade

No meio forense, a "rádio-corredor-advocatícia-gaúcha" não perdeu a oportunidade. Rapidamente difundiu que "o tribunal está em envolvente campanha, junto ao CNJ, para ganhar o troféu Eficiência 2020/2021". Há controvérsias.

Direitos de transmissão

A Câmara dos Deputados concluiu na quarta-feira (14) a votação do projeto sobre o televisionamento futebolístico. O texto prevê a exclusividade ao clube mandante, nos chamados direitos de arena, referentes à transmissão ou reprodução do jogo. A matéria segue para análise do Senado. Segundo o relator, deputado federal Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), "o projeto permite aos clubes organizar sua própria transmissão". Atualmente, a negociação é feita pelo mandante e pelo visitante. (PL nº 2.336/21).

A maior queima

Pode ter sido apenas um acidente - causado pela falta de prevenção e/ou desleixo. Mas - intencionalmente, ou não - o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado foi a maior queima de arquivos da história do Rio Grande do Sul.

Cuidados com a bipolaridade