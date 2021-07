O infeliz aniversário da tragédia

Passados 14 anos, permanece inesquecível o 17 de julho de 2007. Além dos que se foram pavorosamente trucidados -, também familiares, amigos e profissionais que atuaram no rescaldo da tragédia do voo JJ-3054 da TAM tiveram seus futuros alterados. "O acidente terrível teve a questão indenizatória como um aspecto parcialmente redentor, embora nada traga de volta os entes queridos perdidos" - avalia o advogado gaúcho Eduardo Lemos Barbosa.

Ele e outros dois escritórios brasileiros de advocacia atuaram, junto com a banca advocatícia estadunidense Masry & Vititoe, representando 77 famílias enlutadas. Estas foram autoras de uma ação indenizatória na Justiça dos Estados Unidos. Tal possibilidade de aforamento numa corte da Flórida foi estratégia processual, ante a morte, no acidente, de um passageiro que residia em Miami. Ali celebrou-se acordo pioneiro.

No Brasil, o Ministério Público e a Defensoria Pública - ambos de São Paulo - criaram as Câmaras de Indenização, que foi o instrumento precursor da mediação e conciliação, tão difundidas hoje. E assim mais de 100 famílias aderiram à negociação extrajudicial brasileira. Igual solução, porém, não foi alcançada em relação a grupos familiares enlutados que optaram por cinco pleitos independentes na (demorada) Justiça de três Estados brasileiros. Suas ações ainda não têm solução definitiva.

Na Justiça criminal brasileira, os três denunciados como supostos responsáveis pela tragédia foram definitivamente absolvidos em junho de 2017. Respondiam à ação penal Alberto Fajerman, vice-presidente de operações da TAM à época; Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, então diretor de segurança de voos da mesma empresa; e Denise Abreu, da Agência Nacional de Aviação Civil - todos acusados de "atentado contra a segurança de transporte aéreo".

A tripla absolvição apoiou-se nas conclusões das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira. Seu relatório final, divulgado em setembro de 2009, apontou três causas: 1) O erro do piloto, ao configurar irregularmente os manetes; 2) A falta da infraestrutura aeroportuária brasileira, faltando ranhuras na pista de Congonhas; 3) A autonomia excessiva aplicada aos computadores da aeronave.

Como fazem anualmente, centenas de familiares enlutados vão compartilhar, via redes sociais e em eventos religiosos, recordações e justos lamúrios, no próximo sábado. Esse sentimento evocatório, provocado pela lembrança da ausência de pessoas queridas, chama-se saudade. É uma das palavras mais presentes na poesia de amor do idioma português.

Pousos nas águas

Salvo em países como o Canadá, que tem muitas lagoas, e nas Bahamas - para atender específicos consumidores turísticos - os hidroaviões entraram em baixa a partir dos anos 70. Mas, no próximo dia 20, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abrirá uma consulta pública para criar áreas de pousos e decolagens nos rios brasileiros, com suporte de embarcações com pessoal e equipamentos adequados.

Com gente e sem gente

Três fatos: 1) Final da Eurocopa com mais 60 mil torcedores em estádio de Londres; 2) Final da Copa América sábado passado no Maracanã; 3) Às vésperas da sua abertura (23 de julho), as Olimpíadas sem público em Tóquio.

Olho na sua conta!

O beijo inconveniente

Conforme o acórdão definitivo, "a conduta do empregado caracterizou ato de assédio, o que, por si só, é suficiente para ensejar a dispensa por justa causa". (Número do processo não divulgado).

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um ex-empregado da Petrobras, em Belém (PA), que tentou beijar à força uma colega de trabalho. No episódio, o trabalhador entrou na sala dela e, abraçando-a por trás, quis beijá-la na boca. A sentença chancelou a exoneração.

Desânimo escultural

A observação é da brasileira Paula Acioli, especialista em moda pelo London College of Fashion, no Reino Unido: "Com a pandemia, e o desânimo geral causado pela crise, o aniversário de 75 anos do biquíni, ícone carioca, que poderia ter sido comemorado no sábado (10), ficou praticamente em branco no Brasil".

Mas na Alemanha, o Bikini Art Museum, na cidade de Bad Rappenau - que tem o exemplar original do primeiro biquíni surgido na França e peça de marcas de moda praia icônicas do Brasil - celebrou a data. Realizou uma visita guiada com jornalistas da imprensa especializada...