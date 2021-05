O 'número 2' e o alvará indisponível

Alegadamente para evitar o desvio de remédios controlados, a distribuidora farmacêutica era minuciosa e irredutível no controle dos empregados, de ambos os sexos, nos momentos em que iam ao banheiro. A Consuelo - que trabalhava como estoquista dos psicotrópicos - reclamou tanto, que terminou demitida sem justa causa.

Um mês depois, a reclamatória aportou na Justiça do Trabalho: "A empregadora fazia inaceitável controle nas idas aos sanitários, a falso pretexto de proteção do seu patrimônio, extrapolando os limites do razoável".

O juiz colheu o depoimento da reclamante:

- Doutor, só se podia utilizar o banheiro após a revista pessoal. Antes, a gente tinha que se dirigir ao supervisor e pegar um crachá. Depois, avisar o segurança que fazia a revista com um detector. Ele acompanhava os empregados, a gente entrava no WC, a porta era chaveada por fora. O segurança ficava caminhando no corredor do lado de fora do banheiro e, quando a gente saía, era feita nova revista.

Houve uma pausa no depoimento, a Consuelo puxou fôlego e provocou:

- Doutor, não sei se posso continuar. Mas tinha coisa mais constrangedora ainda.

O magistrado tranquilizou a trabalhadora:

- A senhora pode prosseguir.

- Pois é, doutor, às vezes o segurança ficava encostado na porta e ainda perguntava: "É número 1, ou número 2? Vai demorar?"... E a gente ainda se constrangia, porque - o senhor sabe como é... - às vezes o barulho dos gases vaza...

O magistrado maneou a cabeça e interrompeu:

- É o suficiente. Já compreendi bem.

A sentença que deferiu a reparação por dano moral foi discreta, reconhecendo "o dano à esfera íntima da obreira, em rotineiro constrangimento, em momentos tão íntimos e fisiológicos". Transitou em julgado.

Em meio à pandemia, a empresa depositou em março o valor da condenação: R$ 17 mil e alguns caraminguás. Porém, por causa dessa conjunção de fechamento de varas e tribunais - e "da ausência de treinamento e esclarecimentos para as novas sistemáticas de expedição de alvarás" (sic), o documento liberatório do dinheiro ainda não saiu do terreno das conjeturas.

Incólume, a grana continua numa conta judicial. Por isso, a Consuelo e o seu advogado fizeram, nas redes sociais, um desabafo conjunto. O palavrório tem tudo a ver com o tema central deste Romance Forense: "Que m..., que número 2 jurisdicional"!...

A expectativa de vida em queda

Na comparação entre fevereiro e abril, observou-se um aumento do número de mortes em todos os grupos etários. Mas, entre março e abril, houve uma redução de 3.891 óbitos na tabela da população de 80 anos ou mais, provavelmente já como um resultado da vacinação. A redução observada foi maior entre as mulheres.

A partir de números brasileiros, uma ideia da tragédia que se abateu sobre o mundo. Em abril deste ano ocorreram no Brasil 77.928 mortes causadas (oficialmente) pela Covid-19. Foram 4.419 óbitos a mais do que os de março e 49.512 a mais do que os ocorridos em fevereiro deste mesmo ano.

Inexistência de grupo econômico

A mera existência de sócios em comum não é suficiente para configurar, por si só, a configuração de um grupo econômico. Com esse entendimento, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) excluiu, por unanimidade, em recurso de revista, a participação da Paquetá Calçados em grupo econômico com a massa falida de Via Uno S. A. Esta foi fundada em 1991, em Novo Hamburgo, voltada à produção de calçados femininos. As dívidas somavam R$ 240 milhões na época do pedido de recuperação. A falência foi decretada em março de 2015.

A existência de grupo econômico havia sido previamente reconhecida pelo TRT da 5ª Região (Bahia), com base na Consolidação das Leis do Trabalho. Esta, no seu artigo 2º, § 2º, dispõe que quando "uma ou mais empresas estiverem sob a direção, controle, ou administração de outra, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações da relação de trabalhista".

No julgado regional, o Tribunal Regional do Trabalho baiano condenou a Paquetá a arcar com débitos trabalhistas da Via Uno. O julgado encontrou "provas de que a primeira se beneficiou dos serviços da segunda através da composição societária". Também considerou a "falta de comprovação da diluição da sociedade".

O relator do recurso no TST, desembargador João Pedro Silvestrin (convocado do TRT-RS), ao prover o recurso considerou que "a decisão do TRT-BA não foi embasada em provas de hierarquia ou direção entre as partes para que fosse caracterizado um grupo econômico". O voto todavia manteve a responsabilidade subsidiária da Paquetá. Há trânsito em julgado. (Proc. nº 882-97.2015.5.05.0251).