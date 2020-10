Cinco ou dez segundos, uma eternidade

O homem entrou no gabinete do juiz sem pedir licença, e sacou uma enorme faca. O jovem magistrado - em sua primeira semana de jurisdição na comarca - pensou que fosse a última. Sentado como estava, ele teria poucas chances de se defender, os escapar.

Em pé e com a faca na mão, o homem fitava o juiz de maneira intrigante. Passaram-se alguns segundos - uma eternidade, na verdade. O homem, então, falou:

- Eu matei dois vizinhos e vim me entregar.

O juiz pediu que o homem colocasse a faca sobre a mesa, ao que ele obedeceu ordeiramente.

O magistrado guardou a arma numa gaveta e chaveou-a. Pediu que o homem sentasse. Chamou o escrivão e a polícia foi avisada. Entrementes, o homem ficou detido em uma sala do fórum.

Pouco depois, chegaram os policiais. Ninguém havia sido assassinado ou ferido. Os vizinhos, dados como vítimas, alheios aos acontecimentos, passavam bem.

O homem era um doente mental.

-----------------------------------------------

(Sintetizado a partir de um caso real, relatado pelo magistrado Gilberto Ferreira, do TJ-PR, em "A Justiça Além dos Autos", publicação do CNJ).

Dinheiro com aquele cheiro...

(Da série 'Ainda não vimos tudo')

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira uma operação para investigar desvios de recursos de combate ao coronavírus e apreendeu dinheiro vivo dentro da cueca do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Foram quase R$ 30 mil. Parte das notas estava entre as nádegas. Fotos e vídeos registraram o momento da apreensão. A operação foi deflagrada com autorização do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, para investigar desvios milionários em recursos de combate à pandemia destinados por meio de emendas parlamentares à Secretaria de Saúde de Roraima.

O senador é... membro da Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha - e como!... - a execução de recursos relacionados ao combate ao coronavírus.

Em tempo: segundo a "rádio-corredor" da OAB de Roraima, o esconderijo corporal do senador recebeu exclusivamente cédulas do lobo-guará. É que as notas de R$ 200 ocupam menos espaço.