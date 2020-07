Plantão médico-advocatício

De sexta-feira para sábado, em plena madrugada já friazinha de março de 2020 - uma semana antes da deflagração da pandemia -, a recepcionista da clínica 24 horas chama o médico plantonista. Um visitante, falando enrolado, vestes desgrenhadas, jeito ressacado, logo pergunta:

- Qual o preço para uma remoção de ambulância ao bairro Jardim Botânico?

- A secretária verá isto. Dependerá da medicação a prescrever e dos equipamentos necessários ao seguro transporte do paciente - responde o médico.

Logo o visitante pede "um diálogo reservado". Os dois passam ao consultório.

- Será necessária uma simples remoção de ambulância, nada complicado, apenas uma cânula de soro na veia, sem respirador - informa o visitante.

- Onde está o paciente?

- Sou eu mesmo! O senhor é o médico, eu sou o cliente da clínica. É aqui que começa o relacionamento ético e sigiloso com o paciente. Eu confesso que saí ontem à noite, para o jantar de aniversário do presidente da empresa em que presto assessoria jurídica. Conheci uma mulher maravilhosa, conversa daqui, chamego dali, fomos a um motel. Depois das profundidades, pegamos no sono...

- Sim, e daí?

- Agora, duas horas da madruga, para chegar em casa numa boa, só de ambulância, porque minha mulher é uma fera...

Preço exato ajustado, meia dúzia de minutos depois parte a ambulância. Nela o motorista, o enfermeiro, e o advogado deitado na maca. O destino é uma rua pequena, zona aprazível, onde a única casa com luzes acesas é o domicílio do paciente. São 2h25min. O barulho atípico alerta a esposa, que sai porta afora.

- Meu Deus, o que houve?

Em seguida, a senhora cônjuge fica sabendo que, após o tal jantar e - "tendo se excedido na bebida, como decorrência talvez de um quadro de estresse simultâneo a uma indisposição estomacal" - o marido fora levado à clínica por volta das 23h, lá permanecendo em observação.

Chorando e esbaforida, a senhora agradece a Deus e aos profissionais da saúde. Para evitar uma eventual contradição, o inteligente esposo trata de abreviar:

- Amor, chega de estresse, a hora agora é de calma. Pega logo o teu cartão, paga os moços, e vamos dormir...

A Exma. Sra. Dra. Prescrição

O Ministério Público Federal (MPF) nominou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 13 de novembro de 2012, diversos agentes de um esquema ardiloso ocorrido entre 1990 e 2011, formado por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Roraima, advogados, quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-11, Amazonas) e um do Tribunal de Justiça de Roraima, além de quatro juízes do trabalho. Os primeiros lances do apontado e duradouro ilícito ocorreram há 30 anos; os últimos há nove anos. Os autos processuais têm 15.700 folhas.

Soube-se na semana passada que, em 20 de maio deste ano, - sem que o inquérito tivesse sequer recebido denúncia - o MPF admitiu a ocorrência da prescrição punitiva e pediu o reconhecimento da extinção da punibilidade da desembargadora Valdenyra Farias Thomé; o arquivamento por insuficiência de provas quanto à desembargadora Solange Maria Santiago Morais; e o arquivamento devido à morte do então já desembargador aposentado Benedito Cruz Lyra. Em relação aos demais investigados, o MPF pediu que os autos sejam remetidos à primeira instância, inclusive em relação ao desembargador José Dantas de Góes, do TRT-11, que era juiz do trabalho à época dos fatos, e ao desembargador Almiro José Mello Padilha, do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), que à época dos fatos era advogado. E por aí...

Enquanto a imprensa independente tiver, para divulgar, fatos lamentáveis como essa quelônica demora com matizes corporativas - que favoreceu poderosos - de nada adiantará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anualmente elogiar tribunais brasileiros por supostas excelência e qualidade jurisdicionais. Melhor fará o CNJ se, todos os anos, informar clara e corretamente quantos (e onde) inquéritos e ações penais prescrevem para gáudio de investigados e para desassossego da sociedade. (Inq nº 819 / AM).