Prestação de contas para fiscalizar pensão paga a filho menor

Uma novidade na jurisprudência superior: é possível determinar a prestação judicial de contas para a fiscalização de pensão alimentícia, pois a guarda unilateral, pela mãe, do menor obriga o pai a supervisionar o interesse do filho, sendo o genitor parte legítima para acompanhar os gastos. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria (3x2), dando parcial provimento a um recurso especial. A mãe ficará obrigada a discriminar e documentar como são utilizados os valores que recebe em nome do menor.

O caso é oriundo de Gramado (RS), e os litigantes - como partes - são um advogado que atua em Porto Alegre e uma advogada que exerce a profissão na cidade serrana. Durante seu relacionamento, eles tiveram um filho. A ação, ajuizada em 27 de abril de 2015, traz a revelação do pai de que, ao longo de 45 meses (de abril de 2013 a dezembro de 2016), ele desembolsou R$ 663.885,00 - média mensal de R$ 14.975,00. Na vara de origem e no âmbito do Tribunal de Justiça (TJ-RS), os dois advogados litigaram em causa própria.

O pai não teve sucesso nas instâncias ordinárias. E a inovadora decisão, deferindo a prestação de contas, desafia precedente da própria 3ª Turma. Esta, em 2019, definiu que as deficiências na administração da pensão devem ser objeto de ação específica, com análise global na via judicial adequada - não por prestação de contas. Tal tese é aplicada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Mas, nesta semana, no caso gaúcho, a divergência foi aberta pelo ministro Moura Ribeiro: "O pai sempre será parte legítima para solicitar prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em questões que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica, e a educação de seus filhos". O ministro Marco Aurélio Bellizze concordou, pontuando que "o pai tem o direito de saber se o filho está tendo o devido atendimento".

O desempate pela mudança na jurisprudência foi proferido pela ministra Nancy Andrighi. Ela ressaltou que o pedido do pai não fez qualquer requerimento de reconhecimento de existência de crédito dele - até mesmo porque as prestações já pagas são irrepetíveis, isto é, não podem ser objeto de reembolso ou devolução. Conforme o voto decisivo, o processo tem "indícios" de que os valores do pensionamento não estariam sendo vertidos inteiramente em proveito do menor.

O julgamento adentrou em detalhes específicos do caso concreto. O filho - hoje adolescente - tem necessidades especiais: síndrome de Down, transtorno de espectro autista, problemas na coluna vertebral e deficiência visual parcial. Como não houve destituição do poder familiar em relação ao genitor, a decisão majoritária estabeleceu que ele deverá dispor de algum mecanismo de acompanhamento para verificar se o dinheiro está sendo, efetivamente, vertido em favor do menor com tantos problemas.

O pai paga pensão atual de 30 salários-mínimos mensais. Não há trânsito em julgado. O acórdão ainda não está publicado. (REsp nº 1.814.639)

Maconha sem justa causa

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região (DF) reverteu a justa causa para demissão aplicada a um trabalhador que foi flagrado portando maconha durante seu horário de intervalo da jornada de trabalho. Segundo o acórdão, "o uso ou porte de maconha no horário do intervalo intrajornada, fora do ambiente do trabalho, sem outros reflexos diretos no contrato laboral, não pode ser apenado com dispensa por justa causa.

Para o relator do caso, desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, "o empregador poderia ter aplicado outra penalidade, ou mesmo procedimentos educativos no intuito de resgatar o trabalhador". O voto comparou: "Se penalmente o simples usuário é tratado com maior condescendência, com mais razão ainda deve ocorrer no âmbito da relação de trabalho".

O provimento parcial do obreiro revertendo a justa causa, determinou o pagamento das verbas rescisórias. (Processo nº 0000311-07.2016.5.10.0008)