Boa ideia futebolística

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) está lançando a sugestão para a retomada dos campeonatos estaduais, como uma prévia para a possibilidade do Brasileirão. É assim: "Testar, antes de cada partida, os jogadores para ver se são portadores assintomáticos do vírus. Os que dão positivo vão para a quarentena, junto com as famílias, por 14 dias. Quem não está com o vírus pode jogar aquela partida. Torcida só por TV".