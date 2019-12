Dá para entender? (1)

O plenário do STF fixou, na quarta-feira, as duas teses em relação ao compartilhamento de dados entre os órgãos de inteligência e fiscalização e o Ministério Público, para fins penais. Verborragicamente, ficaram assim:

1) "É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional".

2) "O compartilhamento referido no item anterior pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios".

Faltou clareza na redação das teses. E frases mais curtas foram para o brejo, perdendo espaço para o juridiquês. Os ministros gostam...

Dá para entender? (2)

Gilmar Mendes adotou uma posição intermediária. Acompanhou Alexandre no que diz respeito à atuação da Receita. Mas seguiu Toffoli quanto a impor limites na atuação do antigo Coaf. E Celso e Marco Aurélio fizeram uma terceira linha: para os dois Mello, é necessária autorização judicial, e não pode haver compartilhamento. (RE nº 1.055.941)

A jovem vizinha Larissa

Na manifestação extrajudicial enviada à causadora do barulho, há uma frase sutil: "Notificamos V.S. para que tal fato não se repita, a fim de evitarmos multas e ações judiciais, que por certo - sendo V.S. uma figura pública - acabarão repercutindo na imprensa".

No Rio de Janeiro, um incidente sonoro - em altos decibéis - entre vizinhos está rendendo a atenção da mídia carioca. Na Barra da Tijuca, alguns milionários moradores do valorizado Condomínio Mansões se inconformaram porque a condômina Larissa de Macedo Machado fez, no domingo, uma festança que varou a madrugada. Consta que, "apesar de inúmeros pedidos para que o som fosse diminuído", a vizinha "deixou a música tocando nas alturas, tendo respondido que estava em sua casa e que, como tal, faz o que quiser" (sic).

Combate à fibrose pulmonar

Na decisão, a magistrada admitiu que "os documentos apresentados demonstram a necessidade do fornecimento do fármaco, bem como o receio de dano, inerente ao estado de saúde do demandante e à gravidade da doença". Para a juíza, "não é a ré quem deve ditar o melhor tratamento a ser aplicado no paciente, mas, sim, o médico que o acompanha" (Proc. nº 5048896-63.2019.8.21.0001/RS).

O escritório Magalhães, Zurita e Paim Advogados - que patrocina a ação pelo autor - informou ao Espaço Vital que a tese sustentada é "a ilegalidade da negativa do plano de saúde em dar cobertura ao paciente para realização do tratamento prescrito por médico especializado". A Unimed não respondeu ao pedido para contraponto.

Uma ação contra a Unimed Porto Alegre, ajuizada por um idoso (84 anos) - diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática -, teve antecipação de tutela deferida pela juíza Jane Maria Köhler Vidal, da 3ª Vara Cível da capital. A operadora de saúde deverá custear o tratamento para conter uma doença progressiva em que o pulmão perde a elasticidade e há um aumento descontrolado das células que causam cicatrização, dificultando a respiração. A busca da cura obriga ao uso do medicamento Pirfenidona Esbriet 267 mg, não fornecido pelo SUS. O custo médio no mercado nacional é de R$ 12 mil a caixa.

Yes, money!

Quinze brasileiros estão pleiteando participar do programa de delação nos EUA com chances de receber recompensas financeiras. Diferentemente do modelo brasileiro - em que é preciso confessar crimes e ajudar na investigação -, o programa estadunidense aceita a participação de qualquer pessoa, mesmo sem envolvimento no esquema. A principal exigência é oferecer informações relevantes e fornecer documentos que sejam desconhecidos, a ponto de o governo americano recuperar dinheiro e, assim, premiar o delator com parte do valor arrecadado.

Neste ano, o maior prêmio pago a um colaborador (não era brasileiro!) foi de US$ 37 milhões. No total, o governo dos EUA pagou recompensas a oito delatores e recebeu 5.200 informações, a maioria gerada no próprio país. Em 2018, 19 dicas foram oriundas do Brasil. Os dados constam do relatório anual da SEC (a CVM brasileira), enviado em novembro ao Congresso americano. Detalhe: ficam em sigilo os nomes dos informantes, o que foi delatado e a avaliação se a ajuda foi considerada.