As idas e vindas do Plenário do STF

Escrevo o Espaço Vital desta sexta-feira em horário - por razões industriais - anterior ao do encerramento da sessão de quinta-feira (17) do STF, embora já se saiba que os votos serão colhidos somente na próxima semana, em uma ou mais datas, a partir da quarta-feira (23). Assim, faço um sucinto registro sobre quatro marcos.

2009: O Supremo decide que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado de todos os recursos. Até então, o tribunal entendia que a presunção da inocência não impedia a execução da pena confirmada em segunda instância.

2016: Em fevereiro, por 7 x 4 votos, a Corte altera o entendimento e define num caso específico que a pena poderia ser executada após a condenação na segunda instância e que o réu poderia recorrer, mas preso. E, outros dois julgamentos no mesmo ano, o Plenário confirma a possibilidade de prisão após o último julgamento na segunda instância.

2018: Em abril, ao negar habeas corpus a Lula, o STF reafirma jurisprudência de que a prisão é possível após a condenação em segunda instância.

2019: O Plenário começou ontem o julgamento de três ações declaratórias de constitucionalidade (ADCS nº 43, 44 e 54) sobre a execução antecipada das penas em segunda instância. A tendência é que a Corte mude a regra atual (por 6 x 5 votos), embora haja especulações de que, com esse mesmo placar (6 x 5), seja mantida a linha decisória firmada em fevereiro de 2016. Parece que o 'x' da balança será o voto da ministra Rosa Weber.

Falando grosso

O caso é carioca, mas retrata aproximadamente uma rotina, ou um repetitivo "fenômeno" brasileiro. O desembargador Bernardo Garcez, corregedor-geral do TJ do Rio de Janeiro fazia, anônimo, uma ronda pelas varas do Foro Central carioca. Ao chegar à 5ª Vara de Órfãos e Sucessões em pleno horário de expediente na tarde de sexta passada (11) quando deparou com a porta fechada, sem qualquer aviso ou justificativa.

Test drive fatídico

A 12ª Câmara Cível do TJRS julgou, há poucos dias, lamentável caso envolvendo o atropelamento, com morte de idoso, ocorrido em 3 de junho de 2009 no perímetro urbano de Gramado. A ação indenizatória só foi ajuizada em 7 de junho de 2017 - oito anos após o trágico evento. O minucioso voto do o desembargador Umberto Guaspari Sudbrack analisou a dinâmica do acidente. O acórdão concluiu que "age com culpa aquele que, sem observar ao disposto nos artigos 29 e 70 do Código de Trânsito Brasileiro, atropela pedestre quando este está em plena travessia, sobre ou em local próximo à faixa de segurança, com preferência de passagem, em local desprovido de sinalização semafórica". O julgado também considerou "a ausência de contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso".

Gladis Wiltgen Kilp e Clarice Wiltgen Marcon demandaram contra quatro réus: o contador Alexandre Colorio Sidegum, as empresas Sinoscar S.A., Cia. de Participações Sinosserra, e a Bradesco Seguros S.A. A inicial narrou o óbito de Lino Wiltgen, pai das autoras, atropelado por um veículo Prisma que fora cedido a um possível cliente, para test-drive. A sentença de primeiro grau, proferida pela juíza Aline Ecker Rissato tinha sido de improcedência. O provimento ao recurso de apelação resultou na obrigação de indenizar R$ 199.600 (200 salários mínimos), sendo 50% para cada uma das duas filhas do falecido. Os juros legais retroagirão à data do ilícito (no ponto há um acréscimo de 123%), além de verba honorária de 20% sobre o valor condenatório, que tocará ao advogados Jeison Rodrigo da Silva Gomes.

O acórdão deixou uma advertência: "O atropelamento ocorreu em uma das principais vias de Gramado/RS, que notoriamente possui um significativo número de visitantes, impondo aos condutores a necessidade de adotar prudência especial antes de executar manobras como a ocorrida na data do sinistro". (Proc. nº 70081361131).