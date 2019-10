PEC para acabar com a Justiça do Trabalho

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) apresentou à Câmara Federal uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e faz a migração deles para a Justiça Federal. Nas justificativas, o deputado expõe que "a Justiça do Trabalho é o maior e o mais caro dos ramos do Poder Judiciário e encoraja a judicialização no País". Além disso, compara que a reforma trabalhista de 2017 reduziu o número de ações, o que o leva a propor que "a sociedade repense a necessidade da existência deste ramo jurisdicional".

A proposta é a de criação de varas especializadas federais para cuidar de matérias trabalhistas. "A integração à Justiça Federal contribuirá para reduzir os custos da União com a prestação jurisdicional, ficando, porém, preservado o tratamento da matéria trabalhista por um segmento judiciário especializado", conclui o proponente.

O calendário anda

Quem conversa frequentemente com ele sobre seu sonho, o tem visto desanimado com a atual possibilidade de sucesso da empreitada.

Passados três meses do anúncio, Eduardo Bolsonaro ainda não tem os votos necessários no Senado para ser aprovado como embaixador do Brasil nos EUA.

A propósito

Em dois dias, Martins já obteve 52 assinaturas de apoio. Mas há necessidade de, no mínimo, 171 assinaturas dos colegas para que a PEC continue a tramitar. A "rádio-corredor" da OAB de Brasília irradiou que "a sutileza do número 171 é mera coincidência regimental".

Tartaruga suprema

Causa inquietação na advocacia - e, agora, também no magistério gaúcho - a forma como são agendados os processos para julgamentos no STF. Aqueles dos figurões da República são pautados de um dia para o outro, ou desta semana para a próxima. A ação do Piso Nacional dos Professores do RS, iniciada em 2011 no primeiro grau da Justiça Estadual, passou pelo TJ-RS, pelo STJ, deu entrada no Supremo em 25 de abril de 2018 e não tem jeito de ser levada à mesa.

Já há parecer do Ministério Público pela negativa de provimento ao recurso extraordinário do Estado do RS.

Imagina-se, claro, que o relator Gilmar Mendes esteja com muito trabalho preferencial. Mas os pobres professores, que têm salários de fome, esperam, ainda neste ano, entrar nas graças da pauta do polêmico ministro. (RE nº 1125739)