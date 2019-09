Colapso sedimentado

O presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, em publicação intitulada "A Persistência de um Colapso" registrou no portal da entidade, que "o TJ-RS noticiou recentemente ser o mais eficiente do país". Mas, estatisticamente, criticou: "No primeiro grau de jurisdição, o tempo médio do processo na Justiça gaúcha é de três anos e três meses - isso sem mencionar os precatórios e RPVs que, muitas vezes, desafiam a estimativa de vida".

Alvorada crepuscular

Depois do corte de 18% no orçamento de 2020, o ministro Sérgio Moro, da Justiça, anuncia a busca de recursos externos e privados para o plano de segurança nacional, já lançado em agosto com cinco cidades no projeto-piloto: Ananindeua (PA), Paulista (PE), Goiânia (GO), São José dos Pinhais (PR) e Cariacica (ES). Técnicos negociam com Fiesp, Banco Interamericano de Desenvolvimento e BNDES.

Uma das metas é chegar até 2023 a 60 dos 121 municípios brasileiros mais violentos do País, entre os quais Alvorada (RS), o sexto com números mais crepusculares no Brasil. Seus números oficiais consideram, em 2017, uma população de 208.177 com alta taxa de homicídios: 112,6 (a cada 100 mil habitantes).

Os maiores índices relativos e absolutos de violência letal no Estado se concentram na Região Metropolitana. Além de Alvorada, as cidades gaúchas mais perigosas, segundo o Atlas Brasileiro da Violência, são Gravataí, Viamão, Porto Alegre e Sapucaia do Sul.