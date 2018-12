Antes que acabe (1)

Marun está indo, na próxima semana, ao Líbano, em missão oficial, para - acreditem - inspecionar a força-tarefa marítima brasileira que, em missão de paz, está estacionada em Beirute. A 20 dias do final do atual governo, ainda dá tempo de desfrutar de primeira classe nos melhores aviões e receber interessantes diárias em dólares.

Com o perdão do circunlóquio, há vários meses o governo Michel Temer está começando a acabar. Mas antes do "The End" definitivo, o porto-alegrense Carlos Marun, 58 anos de idade - notório líder da "tropa de choque" de Eduardo Cunha e Michel Temer (os três do MDB) - ainda vai tirar sua casquinha.

Antes que acabe (2)

Na mesma linha da nota aí de cima, o Ministério dos Direitos Humanos nos moldes do governo Temer está com os dias contados. Mas a ouvidora nacional de Direitos Humanos, Larissa Oliveira Rêgo, e a coordenadora-geral de Gestão do Disque Direitos Humanos, Laura Guedes de Souza, estão noutra.

Mínimo de 10% de honorários

A única possibilidade de fixar honorários em cifra inferior a 10% do valor da ação de cobrança é a prevista no parágrafo 1º do artigo 827 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo prevê que os honorários serão reduzidos à metade se o pagamento da dívida acontecer em até três dias depois do ajuizamento da ação. Com base nesse entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fixou os honorários em menos de 10% de uma ação que cobrava R$ 241 mil. A corte havia mantido a sentença que fixara a verba em R$ 12 mil.

Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, o STJ tem reconhecido a prevalência da interpretação literal de alguns dispositivos do CPC/2015. Ele disse que "o dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada e distanciada do sistema jurídico ao qual pertence". E pontuou: "A clareza da redação do artigo 827 do CPC é tamanha que não parece recomendável uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante".

Ao dar provimento ao recurso especial para fixar a remuneração advocatícia em 10% sobre o valor do débito, o ministro ressaltou que, conforme prevê a lei, o juiz "dentro do espectro dos percentuais de 10% e 20%, seja pela rejeição dos embargos, seja, ao final do procedimento executivo, em virtude do trabalho extra executado pelo advogado (parágrafo 2º do artigo 827), poderá majorar a verba honorária". (REsp 1.745.773).