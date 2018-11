O supremo séquito e os balangandans

Mais de 200 magistrados federais brasileiros estiveram na Argentina, entre quinta-feira e domingo, para participar do 1º Encontro Internacional dos Juízes Federais do Brasil, evento promovido pela Ajufe. Objetivo: "trocar experiências sobre as legislações dos dois países e a cooperação jurídica no Mercosul". O presidente do STF, Dias Toffoli, abriu a chamada programação científica, falando sobre "Os desafios do Poder Judiciário no século 21". Também viajaram a Buenos Aires o corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Raul Araújo, ex-corregedor-geral da Justiça Federal.

No programa oficial, uma "dernière" amena: "O encerramento em uma casa de tango, com apresentação musical e jantar, seguidos de uma festa no local". A assessoria de imprensa da Ajufe informou que não houve patrocínio privado e que cada associado pagou suas despesas.

Mas Dias Toffoli levou seis assessores e tal equipe sêxtupla foi autorizada a se afastar do País com ônus para o STF. Em síntese: o tribunal pagou diárias e passagens, e os servidores continuaram a receber normalmente os vencimentos no período. Nesse caso, quem pagou os balangandans foi o cidadão brasileiro.