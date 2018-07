Alertas vermelhos no Rio Grande do Sul

A resistência de cidadãos e entidades gaúchas contra a mina de chumbo que a brasileira Votorantim e a multinacional IamGold querem abrir no distrito de Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul (RS), ganhou repercussão internacional na sexta-feira passada. O impasse foi registrado como "Conflito socioambiental de atenção mundial", na plataforma da Environment Justice Atlas - EJA. Nela estão mapeadas as ocorrências de relevância, no mundo inteiro, para as nações que têm compromissos ambientais com o futuro.

O projeto das duas mencionadas empresas tramita, sem oposição do governo José Ivo Sartori, na Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Esta, como se viu no mês passado, empenhou-se em comemorar seu 27º aniversário exaltando a proteção ao tigre de bengala - que não existe em terras gaúchas.

Apontando ao Rio Grande do Sul há mais dois alertas vermelhos da EJA, criticando a violação de direitos fundamentais. O mais antigo é o da "precariedade da mobilidade urbana", desfechado a partir de 25 de fevereiro de 2011, quando houve o atropelamento de 17 ciclistas, por um automóvel dirigido por um servidor de primeiro time do Banco Central do Brasil. O caso se arrasta como tartaruga forense na Justiça de Porto Alegre. O outro é o do "incontido florescimento de desertos verdes causados pela monocultura do eucalipto".