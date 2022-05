Quinta da Estância é a 1ª fazenda carbon-free do País

A Quinta da Estância, considerada a maior fazenda de turismo rural pedagógico do Brasil, pioneira em ações de educação ambiental e de sensibilização ecológica, dá um belo exemplo com o Projeto de Neutralização de Carbono. A iniciativa vem desde 2007 e repercute em âmbito mundial.

De acordo com Rafael Sittoni Goelzer, diretor de relacionamento com mercado na Quinta da Estância, o Projeto de Neutralização de Carbono é um programa sócio ambiental inovador. Ele explica que a fazenda é a primeira neutra de carbono no País. Segundo o diretor, isto é possível graças às práticas empregadas no local.

"Todos os gases, que são os causadores do efeito estufa, são levados em conta das atividades da fazenda", cita. O diretor detalha que esses gases produzidos em cada atividade e desde o transporte até a Quinta da Estância, bem como os gastos com energia elétrica, consumo de combustível e geração de resíduos são neutralizados pelo plantio de árvores nativas na própria fazenda.

Ele explica que a prática do plantio de árvores nativas oferece benefício em dobro, ou seja, as plantas absorvem o carbono emitido na propriedade por meio da fotossíntese e também favorecem a fauna, através da criação de novos corredores ecológicos. "O plantio de árvores frutíferas nativas facilita o deslocamento e disponibiliza mais alimentos às espécies da região".

Goelzer diz que todo o trabalho realizado na fazenda tem como base nas normas internacionais definidas pelo Protocolo de Kyoto, obedecendo ao Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC - ONU) e Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006), além das normativas da série ABNT NBR ISO 14064:2007.

Ele também informa que a Quinta da Estância recebe auditoria bianual de empresa independente que faz o estudo de emissões de carbono e desenvolve o plano de neutralização. Também com base no relato de Goelzer, a fazenda, mesmo depois do plantio das árvores, realiza uma análise de seu horto florestal com o objetivo de garantir a saúde das plantas.

O trabalho desenvolvido desta forma fez com que a fazenda viesse a criar um novo nicho de mercado: o turismo livre de carbono. Atividades de treinamento e de lazer podem ser feitas no local, envolvendo tanto pessoas preocupadas com a preservação do meio ambiente, como com empresas sócio e ambientalmente responsáveis. Goelzer diz que o engajamento de todos pode ajudar a conter o avanço das mudanças climáticas.

A Quinta da Estância foi fundada em 1992, por Sônia e Lucídio Goelzer. Hoje, os seus filhos Lucas, Rafael e André também administram a propriedade, que surgiu de um ideal do casal, que desejava uma área rural para proporcionar uma melhor vivência da família com a natureza. A Quinta da Estância fica em Viamão, distante 28 quilômetros da Capital. Antes da pandemia, o local recebia mais de 70 mil visitantes por ano. Para atender o público, a fazenda conta com a qualificação técnica de 60 monitores formados e especializados em atividades vivências de campo.