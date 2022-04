Smart Support tem soluções cibersegurança

Os ataques cibernéticos têm preocupado as empresas e instituições no mundo todo, principalmente, no Brasil. Para combater essas ameaças é fundamental o investimento em prevenção e um plano de resposta, caso ocorra. De acordo com o diretor-executivo e também fundador da Smart Support, empresa com 24 anos de atuação, Luciano Alonso, destaca que a Tecnologia da Informação (TI) acabou se tornando uma área de assessoria do segmento corporativo e também estratégica em todos os tipos de negócios.

Alonso explica que a Smart Support se especializou em oferecer ao segmento empresarial as melhores soluções para o enfrentamento às vulnerabilidades e as ameaças. Segundo o especialista, um dos pontos vitais nas corporações é o fator humano. "Mais do que 50% das fontes de invasão estão ligadas ao fator humano." Ele detalha que, neste caso, é necessário o treinamento das equipes. "A invasão de hackers pode impactar o negócio e até fazer uma empresa fechar as suas portas", alerta.

Ele cita também que as empresas têm de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em agosto de 2020 no Brasil. Alonso explica que todas as empresas devem aplicar os requisitos da lei, não só para os dados pessoais, mas com aplicação em todos os dados de negócios. Esta prática, na visão do especialista, se transforma em ganhos e ele lembra que a LGPD é para toda cadeia produtiva, ou seja, todos estão envolvidos neste processo e são responsáveis pela segurança dos dados. "Tem grandes empresas, que auditam os seus fornecedores". E sendo assim, tanto os colaboradores, como os fornecedores são parte intrínseca no que se refere a observação da legislação.

No Brasil, o órgão criado para a regulamentação da LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que tem autonomia para aplicar as sanções administrativas sempre que necessárias. Ele destaca que, inclusive, nas relações comerciais internacionais com empresas europeias é necessário que o negociador seja de uma nação que tenha em vigor a sua LGPD.

Alonso reforça que a Smart Support está preparada para oferecer soluções em gestão de TI; suporte técnico; segurança da informação; conformidade com a LGPD e apoio em acreditações; bem como, no desenvolvimento Web; armazenamento em nuvem. A empresa também oferece ao mercado equipamentos e softwares de parceiros comerciais, que são fabricantes líderes no mercado mundial.

A Smart Support também conta com empresas parceiras, entre elas, está a i94.Co, que atua na área de tecnologia através do desenvolvimento de portais, sistemas sob medida, sistemas web, aplicativos e integrações. A i94Co possui um hub na Europa, onde tiveram início os debates a respeito da cibersegurança e que culminaram nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados em 2018. Alonso, que está concluindo a sua especialização em Gestão de Segurança Cibernética, também atua na consultoria técnica e comercial da empresa.