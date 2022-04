22ª TranspoSul prevê R$ 1 bilhão em negócios

A TranspoSul, a segunda maior feira do setor de transportes e logística da América Latina, projeta R$ 1 bilhão em geração de negócios na sua vigésima segunda edição, que será realizada de 13 a 16 de junho deste ano no pavilhão de eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

De acordo com Roberto Machado, diretor de gestão do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) e integrante da comissão realizadora da 22ª TranspoSul, o grande destaque desta edição é a retomada dos negócios, uma vez que a feira ficou dois anos sem ser promovida em função da pandemia da Covid-19. "Noventa por cento dos estandes já foram comercializados", informa o diretor.

Machado explica que as grandes montadoras, empresas da área e o setor de transporte e logística estão ansiosos pelo evento, que será presencial e com acesso online. O diretor cita que a feira ocupará uma espaço físico maior e com a participação de 100 expositores. "A Transposul volta para Porto Alegre depois de ter sido realizada em Bento Gonçalves em 2019, quando movimentou R$ 250 milhões em negócios e recebeu mais de 14 mil visitantes. Já com relação a 2022, a projeção de público no evento é de 18 mil pessoas", diz.

Machado diz que a lista de debatedores está em fase final de elaboração e um dos nomes já confirmados é do assessor técnico da NTC & Logística - Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Lauro Valdívia, responsável por algumas das principais pesquisas do Brasil em mercado e de custos do setor.

Na pauta dos debates estão temas como tabela de preços dos fretes e a conjuntura econômica nacional, com a inflação e os reflexos sobre os valores dos insumos e combustível; a segurança da malha rodoviária e questões como o aumento dos sinistros e a violência com os roubos de cargas e morte de motoristas de caminhões; a falta de componentes eletrônicos e estão reduzindo a oferta de veículos de cargas nas concessionárias, entre outros temas importantes do momento. Machado destaca que representantes das esferas governamentais também estão sendo convidadas para participar. Um dos itens, na mira das discussões e na análise da legislação trabalhistas, que incide sobre setor de transporte.

Michele Souza, coordenadora de gestão do Setcergs, destaca o TranspoSul Connect, que reúne as soluções tecnológicas das startups para gerar economia e vantagens para o setor; e o TranspoSul Experience, que oferece uma oportunidade de expansão de negócios para empresas que querem expor pela primeira vez. A coordenadora também cita a realização do Pit Stop Logístico, uma atividade que vai reproduzir para os visitantes os processos que acontecem dentro de um armazém em tempo real. Mais detalhes no site: https://transposul.com/.