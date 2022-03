Grupo Epavi inova e expande fronteiras

O Grupo Epavi, pioneiro no mercado de segurança e uma das maiores corporações de seu segmento em atuação no Sul do Brasil, lança um sistema tecnológico inédito: o Epavi 360 graus. Trata-se de uma tecnologia própria e que vai além da rotina de trabalho de segurança, ou seja, o produto combina em seu ambiente, inúmeras ferramentas desenvolvidas em todo o mundo, agregando Inteligência Artificial.

O Sistema Epavi 360 graus faz o monitoramento 24 horas de estabelecimentos, reunindo informações úteis para o gerenciamento dos negócios dos clientes. "O Epavi 360 graus é capaz de coletar dados como, por exemplo, o volume de pessoas dentro de um determinado estabelecimento; o horário de maior acesso; os corredores mais acessados; os tipos de produtos que eles mais olham e procuram", detalha o diretor-executivo da empresa, Renan Pires.

Segundo ele, alinhada à Inteligência Artificial, monitora todos os ambientes e principalmente todos os pontos de risco de uma empresa, ou condomínio, ou agência, ou loja, ou demais estabelecimentos. Em sua tarefa, o software realiza a coleta de inúmeros dados, que podem ser analisados separadamente e quantificados, conforme a necessidade de seu uso.

Pires informa que o Grupo Epavi já está oferecendo esse produto aos seus clientes e alguns deles estão testando, neste momento, a novidade para diversas fins e outros já a implantaram.

O Grupo Epavi tem 52 anos de mercado, e ao longo dos anos vem investindo em inovação em áreas como vigilância eletrônica, segurança presencial, gestão de serviços terceirizados e na capacitação de seus oito mil funcionários.

De acordo com o executivo, o Grupo Epavi, em sua estratégia de mercado, vem expandindo as operações de modo contínuo desde 2018 para além do Estado, ampliando a sua presença em Santa Catarina e no Paraná. Ainda dentro do plano de metas para 2022, a empresa tem a perspectiva de abrir uma nova filial em São Paulo.

"Então, nestes três últimos anos, que integram o marco de comemoração do cinquentenário do Grupo Epavi, a empresa está fazendo alguns movimentos importantes. E agora é o momento oportuno para avançar no mercado e mostrar todo o seu trabalho, inclusive para fora do Rio Grande do Sul", salienta. O Grupo Epavi, conforme explica o executivo, é formado por seis empresas, englobando: segurança, monitoramento eletrônico e facilities - com equipes para limpeza, jardinagem, recepção e portaria.

Entre os clientes estão: postos de combustíveis, indústrias, varejo, logística, shopping centers, instituições financeiras, de ensino, hospitalares, condomínios, agronegócios e residências. O Grupo Epavi conta com 11 sedes espalhadas pelo Estado e tem dois sócios: Wagner Machado e Silvio Pires. O escritório central da empresa fica na avenida Amazonas, 1.193, em Porto Alegre.