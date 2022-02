Porto Alegre conta com coworking voltado à saúde

Porto Alegre conta com um coworking voltado à área da saúde. Esse espaço compartilhado foi inaugurado neste mês e é uma iniciativa empreendedora da ProdeltaMed, uma empresa pertencente ao Grupo Delta, de São Paulo, que atua neste segmento de mercado há 20 anos.

Ao todo são 1.700 metros quadrados de área com a disponibilidade de 77 consultórios mobiliados e equipados com o objetivo de atender a diferentes especialidades. O coworking está localizado no Medplex Eixo Norte, na avenida Assis Brasil 2.827, na Capital. O Medplex oferece uma infraestrutura planejada para receber consultórios, clinicas e centros de diagnósticos das mais diversas especialidades.

Em relação aos negócios no Rio Grande do Sul, a diretora da ProdeltaMed, Gabriela Ferreira, informa que estão previstos ainda para este ano a abertura de mais dois coworking em Porto Alegre e um em Canoas.

A executiva explica que o modelo de espaço compartilhado oferece vantagens para quem o utiliza e uma delas é a financeira. "Para um profissional manter um consultório de até 50 metros quadrados de área é necessário o desembolso de algo ao redor de R$ 9 mil mensais, conforme pesquisa realizada pela nossa empresa", informa.

Outra vantagem, de acordo com Gabriela, é que o pagamento ocorre com base no tempo utilizado. "O profissional da saúde pode se tornar um associado do coworking com pagamento de uma mensalidade de R$ 220,00 e o custo de R$ 1,00 por minuto de uso dos consultórios e todo o espaço", diz.

"Todos os consultórios são 100% equipados, contando com mobílias específicas para médicos, psicólogos e outros especialistas: como macas, mesas, cadeiras com poltronas, sofás para atendimento, dentre outros", detalha. No caso de "no show" na consulta, não há nenhuma penalidade com cancelamento até 5 minutos antes do horário agendado.

A diretora da ProdeltaMed lembra que além do plano de salas rotativas, é possível ter um consultório exclusivo, que pode ser compartilhado com até três profissionais, com planos a partir de R$ 3,5 mil por mês. A modalidade também atende clínicas.

Outro grande atrativo, segundo ela, é o ambiente que proporciona um amplo networking entre os membros. O local também oferece todo suporte para os clientes, como por exemplo, secretária para recepcionar os pacientes, atender as chamadas telefônicas, agendar as consultas e todo o restante da equipe, para cuidar de toda parte administrativa, burocrática, manutenção e limpeza.

"Os membros ainda ganham um site personalizado conforme a sua especialidade, cartão de visitas, número de telefone exclusivo e acesso a todo sistema de gerenciamento de consultas", acrescenta a executiva.