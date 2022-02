Gelateria Santino abre loja em Porto Alegre

A Santino Artisan Gelato, marca de sorvetes artesanais de Santa Maria, acaba de inaugurar mais uma loja, só que agora o local escolhido é Porto Alegre - mais precisamente na esquina da rua Hilário Ribeiro com a Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. O negócio, com investimento na casa dos R$ 700 mil, é mais um passo dado pela empresa em seu processo de expansão e que já prevê a abertura de novas unidades para 2023.

De acordo com Pedro Vaz, sócio-fundador da empresa, o empreendimento, que foi iniciado em 2013, ao longo do tempo consolidou a sua posição de liderança no município de Santa Maria e ganhou destaque especial com a produção de sorvete italiano, o gelato, em mais de 60 sabores. "São receitas próprias e também inspiradas naquelas que são produzidas nas pequenas gelaterias do interior da Itália", conta.

A nova loja, que tem capacidade, na sua área interna, para cerca de 40 pessoas, todo dia contará com 16 opções de diferentes sabores de gelato, porém, sempre com surpresas para os clientes. "Quem chegar na Santino terá outras opções, como milk shakes, cafés, affogatos, chocolate quente, além de embalagens de diferentes tamanhos para take away", detalha. Hoje, a empresa tem três unidades próprias na cidade de Santa Maria.

O empresário destaca que, nos primeiros dias de operação do estabelecimento na Capital, registrou a receptividade do público em relação à novidade oferecida. Como a loja de Porto Alegre é maior, permite uma ampliação na exposição das opções de sabores de gelato na vitrine. "Entre os itens ofertados: três ou quatro são feitos com zero açúcar e item com zero lactose", informa.

"A grande novidade da Santino é que a gente fabrica o gelato todos os dias e somos muito cuidadosos nesta fabricação diária", detalha.

Pedro Vaz salienta que a Santino vem para um grande mercado que é Porto Alegre e agora o objetivo é apresentar e posicionar a marca para todo o Rio Grande do Sul. O empresário lembra que as três lojas, localizadas em Santa Maria, geralmente estão cheias de clientes, o que demonstra a preferência das pessoas da região pela marca Santino. "A nossa matriz tem um horário estendido e como aqui em Porto Alegre, nós vamos ficar todos os dias com as portas abertas até as 23h e nas sextas-feiras e nos sábados até a meia-noite", cita.

O empresário explica que, neste momento, a fachada do prédio do condomínio onde está localizada a nova loja na Capital, está passando por uma reforma, mas tão logo terminem estas obras o público, segundo ele, poderá utilizar a área externa, que contará com bancos. Ele prevê que o espaço deva ser liberado nos próximos 15 dias.

Pedro Vaz é natural de Rio Grande e é empreendedor na área da alimentação há, pelo menos, 15 anos. Ele fundou e esteve à frente da parrilla Santa Brasa, estabelecimento tradicional em Santa Maria, por um período de cerca de 10 anos e depois desse tempo, fundou a Santino Artisan Gelato, que hoje conta com quatro sócios.