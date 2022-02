Porto Alegre começa a ter iluminação com LED

Os porto-alegrenses já estão conhecendo uma parte do futuro, que virá com a modernização da iluminação pública. Isto, porque a IPSul, uma empresa, que surgiu de uma Parceria Público Privada (PPP), responsável pela manutenção e por promover os avanços nesta área, até 2040, já está substituindo as atuais lâmpadas por LED, uma tecnologia, que traz eficiência e economia. Esta ação pertence à fase dois do contrato, que foi firmado com a prefeitura da Capital.

A IPSul, desde o início de sua criação até hoje, já fez cerca de 70 mil intervenções. Esta atividade integra as ações da fase um e permanecerão por toda a vida da IPsul. Com a substituição continuada por LED, que dura até 10 anos, o volume de reparos tende a se reduzir com o tempo. Ao todo, a IPsul vai investir R$ 290 milhões.

A assinatura do contrato ocorreu em junho de 2020 e a IPSul, fruto de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), surgiu da união da Quantum Engenharia, GCE S.A., Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano e STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. E foi em outubro de 2020, que a IPSul iniciou efetivamente os trabalhos. Na época, a missão básica era manter o perfeito funcionamento dos pontos de iluminação.

No início, a taxa de falha era de 15%, hoje este número é de apenas 2,5%. Neste período, havia 1.800 protocolos aguardando o atendimento. "Em 2021, para se ter uma ideia, a IPSul fez 4.500 intervenções em um mês em média", informa o diretor-executivo da IPSul, Guido Oliveira.

O executivo salienta que o impacto visual com o LED à noite é muito significativo pela sua qualidade. "O período de duração da fase dois será 600 dias", acrescenta. O cronograma da IPSul prevê também iluminar com LED 55 monumentos e prédios históricos. Ele cita a Rua dos Andradas como exemplo, destacando que muitos prédios já estão com os seus projetos em desenvolvimento.

Outra novidade é um Centro de Controle Operacional (CCO) que está em atividade, centralizando e monitorando online 24 horas por dia a iluminação. Além de coordenar as rotina de trabalho. Há também um aparelho, batizado de "telegestão" que vem se somar aos avanços. "Trata-se de uma tecnologia embarcada na luminária e que será instalada nas principais avenidas. Em tempo real, o equipamento transmite os dados para o CCO", explica.

Oliveira diz que este aparelho também é útil nos casos de furto de cabos de cobre e um dos locais com índices elevados de vandalismo é no parque Marinha do Brasil. Ele explica que a IPSul têm substituído o cobre por alumínio, que é um material com valor agregado menor. A empresa atua de modo rápido e deste modo consegue em parte inibir o vandalismo, porém, conforme Oliveira, o volume de casos registrados é grande e ele apela para que a população de Porto Alegre ajude e informe qualquer irregularidade verificada as autoridades.