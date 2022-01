Luagge Imóveis inaugura nova sede da matriz em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Luagge Imóveis vai inaugurar a sua nova matriz na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, às 18h. A unidade está localizada na avenida Wenceslau Escobar, 948, em Porto Alegre. Com este novo empreendimento, a empresa escreve mais uma página importante de sua história. As novas instalações sustentáveis vão ocupar uma área de 600 metros quadrados, com espaços amplos e confortáveis. O projeto de interiores é de Juliana Sartori e Karol Gehlen da JGS Arquitetos Associados e o projeto de execução é de Luis Gustavo Hickmman da Engemetas.

De acordo com o diretor da Luagge Imóveis, Luigi Gerace, a nova matriz, com a sua moderna fachada em película de vidro, marca o pórtico de entrada da Zona Sul da Capital. A empresa, que completa em 2022 uma trajetória de mercado de 33 anos, atua forte na compra e venda de imóveis, bem como na locação e na administração de condomínios com a sua atenção voltada para a Zona Sul.

Gerace explica que a Luagge Imóveis conta com uma filial, que atende a região e agora está nos planos de metas da empresa realizar a expansão de mercado. Segundo o empresário, a ideia é abrir uma unidade na Zona Norte de Porto Alegre até a metade de 2022, ampliando assim o seu raio de ação na Capital. Outro projeto, conforme informa Gerace, é abrir em 2023 uma unidade no Litoral Norte do Estado e em Canela ou em Gramado, na Serra gaúcha.

Já em relação à nova matriz, Gerace explica que a Zona Sul de Porto Alegre apresenta um grande potencial para os negócios. Segundo ele, é uma das regiões da Capital que mais cresce e conta com ótima infraestrutura.

O empresário cita que muitos empreendimentos deram preferência para a Zona Sul e hoje existem no local condomínios verticais, horizontais, além de variados projetos imobiliários, há supermercados das bandeiras mais importantes e conta ainda com um dos maiores shoppings de Porto Alegre, o BarraShoppingSul.

Outro grande empreendimento na região, conforme Gerace, é o Golden Lake, um novo bairro, um projeto imobiliário da Multiplan. "Nós acreditamos que a Zona Sul irá se tornar um dos melhores bairros de Porto Alegre. A nossa localização é ótima, estamos apenas a sete minutos do Centro da Capital", comenta.

O empresário lembra que a Luagge Imóveis foi para a Zona Sul em 1989 e, neste período, a sede passou por reformas e até se pensou em utilizar salas comerciais, mas chegou o momento de uma nova matriz, toda planejada para dar mais conforto.

Gerace destaca que a obra conta com uma moderna infraestrutura e está também qualifica os serviços de Tecnologia da Informação melhorando ainda mais o atendimento dos clientes via portal de negócios.Outro aspecto lembrado pelo empresário é a humanização: todos os funcionários fazem parte da família Luagge.

"A Luagge vai ser uma das grandes imobiliárias do Rio Grande do Sul", finaliza Luigi Gerace.