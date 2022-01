Rede Laghetto segue trajetória de investimentos

A rede Laghetto Hotéis segue a sua trajetória de investimentos e planeja a abertura de dois empreendimentos em 2022: o Château du Golden (aporte de R$ 50 milhões), em Gramado, e o Laghetto Viverone (R$ 60 milhões), em Canela. Desde que foi fundada em 1989, a rede Laghetto Hotéis vem crescendo e hoje está presente em seis destinos diferentes. Além de Gramado, onde iniciou sua trajetória, conta com empreendimentos em Canela, Bento Gonçalves, Rio Grande e Porto Alegre, todas no RS, além de uma unidade no Rio de Janeiro.

Atualmente, são 2.569 apartamentos distribuídos em 19 hotéis, sendo que dois deles foram inaugurados em 2021. O sócio-diretor da rede Laghetto Hotéis, Plínio Ghisleni, destaca que todos os hotéis que compõem estão em operação. O empresário lembra que o primeiro semestre do ano passado foi muito difícil em função da pandemia e que todos os hotéis após reabertura de suas portas tiveram de se organizar com o objetivo de ficaram melhores e mais eficientes.

Ghisleni conta a novidade para este ano: "os planos para acontecer de imediato, provavelmente para a Páscoa no mês de abril, são a abertura do Château du Golden em Gramado, localizado na beira do Vale do Quilombo. Trata-se de um hotel boutique, fracionado com 56 unidades e que será um case de operação e qualidade da rede. E o Laghetto Viverone Canela, situado bem na entrada da cidade, que contará com 168 unidades e está em fase final de construção".

O sócio-diretor também destaca a reabertura, em dezembro do ano passado, da primeira unidade tematizada baseada em personagem próprio, o "Sr. Laghettinho". São cinco apartamentos no Laghetto Gramado (na avenida Borges de Medeiros, 1.700) estrategicamente distribuídos em um andar inteiro do hotel. O projeto teve um investimento de R$ 500 mil na transformação dos oito apartamentos originais em uma "floresta" composta por cinco suítes temáticas. A ideia, segundo o empresário, é surpreender e proporcionar uma experiência diferente para as crianças e suas famílias.

Ghisleni cita empreendimentos que são motivo de orgulho para a rede. O Golden Gramado Resort Laghetto que, segundo ele, é o maior complexo do grupo e conta com 345 apartamentos em um investimento de R$ 200 milhões. "Trata-se de um empreendimento com 36 mil metros quadrados e infraestrutura de lazer e entretenimento".

O empresário acrescenta que o Laghetto Stilo Vita, outro empreendimento, ocupa uma localização privilegiada no Vita Boulevard, o primeiro complexo multiuso de Gramado. "O espaço fica no antigo campo do Gramadense, o Estádio dos Pinheirais, na rua Ernesto Volk 207", informa. O Laghetto Stilo Vita, de acordo com ele, conta com 140 apartamentos de hotel, 56 apartamentos residenciais, 30 estúdios que poderão ser utilizados para aluguel de temporada ou hotel, 37 salas e sala de eventos. O investimento foi de R$ 180 milhões.