Coobrastur prevê aumento do turismo no País em 2022

O turismo no Brasil dá sinais de recuperação de sua receita. Os destinos nacionais, por uma série de fatores, passaram a ganhar a preferência dos brasileiros. A empresa do segmento de mercado de turismo e que comercializa assinaturas de viagens, a Coobrastur, por exemplo, sente tais reflexos positivos. No segundo semestre de 2021, registrou um aumento de 38% no uso de diárias dos assinantes e projeta crescimento entre 20% e 25% neste ano.

Questões como: o cenário inflacionário interno, que restringiu o poder econômico; o câmbio com um dólar alto e os impactos da pandemia pelo mundo, mudaram o comportamento das pessoas e que agora optaram pelo turismo doméstico. A Coobrastur registrou um crescimento de 8,3% no número de novas assinaturas, totalizando 7.266 novos assinantes.

De acordo com o diretor de Marketing e de Inovação da Coobrastur, João Biancardi, neste cenário, o Brasil acaba se tornando um potencial a ser explorado e ele aposta no crescimento do mercado. "As assinaturas de viagens estão aumentando e é uma modalidade em que as pessoas conseguem se organizar com antecedência de até três anos sem perder o que investiram mensalmente. A pandemia não nos afetou muito".

Biancardi informa que a empresa tem mais de 50 mil assinantes no País e que esse benefício chega a mais de 150 mil pessoas de modo direto. A Coobrastur conta com mais de 1.800 hotéis parceiros e que o cliente conta com café da manhã e seguro viagem inclusos. "Os nossos valores chegam a ser 60% menores do que em outros sites".

Outra tendência, segundo ele: os brasileiros, de modo geral, optaram por períodos de viagem mais curtos. E entre os destinos mais procurados estão: Gramado, Canela (RS), Porto de Galinhas (PE), Natal (RN), Maragogi (AL), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Balneário Camboriú (SC).

Conforme o diretor, a Coobrastur tem metas arrojadas para 2022, com a mudança de planejamento de sua marca. "Queremos ser mais conhecidos em todos os cantos do País". Ele diz que a Coobrastur é marcante no Nordeste e na Região Sul. "Queremos penetrar no Centro Oeste e Norte, levando o nosso conceito de viagem, que é prático, econômico e inteligente. Queremos crescer a nossa base de viajantes para acima de 20% em 2022".

A empresa também passa por transformação com o objetivo de ser ainda mais relevante para os clientes. "Vamos investir mais em marketing e em projetos de inovação". As ações serão direcionadas a jornada de experiências dos clientes e apoiadas em tendências de viagens projetadas por eles. Haverá investimentos em novas plataformas digitais para auxiliar os viajantes. "Queremos conhecer o nosso público cada vez mais, seja assinante ou não".

A empresa gaúcha tem mais de 30 anos de atuação. "As principais praças são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e no Nordeste, principalmente, em Pernambuco. A sede fica em Canela e tem escritório em Gramado, em Porto Alegre, São Paulo e no Recife.