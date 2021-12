Ex-garçom do Bar do Beto lidera ação solidária

A Campanha intitulada "Todos pela Vida" é uma ação solidária que, neste momento, está com poucas doações para combater a fome de pessoas impactadas pela pandemia. A iniciativa foi criada pelo advogado Dinarte Valentini, a esposa Claudia Graça Valentini e as filhas Caroline da Graça e Paola da Graça, diante do quadro desolador causado pela covid-19 em 2020. Cidadão, muito conhecido em Porto Alegre, Dinarte, ex-garçom do Bar do Beto, tem uma trajetória de 26 anos de atividade neste tradicional estabelecimento da Capital.

Dinarte conta que essa ação solidária ganhou um amplo apoio de todos e de modo muito rápido teve pleno êxito. "Eu trabalhei 31 anos na noite e, graças a Deus, conheci muitas pessoas e de fato, me tornei bastante conhecido devido ao meio que eu trabalhava. Nos últimos 10 anos, pelo menos, realizei dupla atividade, me formei em 2009 e fiquei mais oito anos trabalhando como advogado de dia e à noite no Bar do Beto".

Claudia, por sua vez, explica que essa ação solidária surgiu em abril do ano passado, quando, ela presenciou a dura realidade da fome e, inconformada, chamou a família para uma reunião para, em conjunto, fazerem alguma coisa em prol dos necessitados. De lá para cá muitas cestas de alimentos foram arrecadadas e distribuídas em diversas regiões da Capital. "Nós ajudamos também uma família a construir uma casa no Morro da Cruz. Era um casal com muitas crianças morando de modo improvisado em uma garagem, praticamente, ao relento. Nós fizemos um mutirão e conseguimos o auxílio de um amigo arquiteto e de pedreiros que se ofereceram também para ajudar", lembra Claudia.

Agora, a campanha registra baixa adesão. Dinarte e Claudia atribuem este fato ao atual momento, que é verão. "As pessoas, de modo geral, ficam mais comovidas diante do quadro de desalento daqueles que estão nas ruas, sob marquises, dormindo no frio do inverno". Claudia acredita que, em parte, houve uma queda do poder aquisitivo de quem normalmente doava, que agora também estão administrando a crise no aumento dos produtos alimentícios.

A campanha é permanente. Dinarte informa que as pessoas podem ajudar de diversas maneiras - além de alimentos e materiais de higiene, os apoiadores podem doar roupas, cobertores e calçados, entre outros itens. "A gente também busca as doações nas casas das pessoas", destaca o casal.

As cestas arrecadadas já foram distribuídas, por exemplo, para comunidades carentes como famílias, moradoras da Vila Farrapos, da Vila Planetário, da Ilha das Flores, comunidade quilombola que fica na Zona Sul de Porto Alegre e para uma família de venezuelanos. Dinarte cita que o auxílio também já foi dado à Organização Não Governamental (ONG) - Associação de Amigos da Comunidade Cabo Rocha, na rua Professor Freitas de Castro e para uma associação, localizada na rua Orfanotrófio, na Capital.