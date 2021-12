Granja Pinheiros investe em novo incubatório no Rio Grande do Sul

O Grupo Granja Pinheiros, proprietário da marca Ave Serra, investirá cerca de R$ 25 milhões na construção de um novo incubatório no município de Nova Petrópolis. A previsão de início das obras é para o segundo semestre de 2022 e está dependendo apenas da liberação ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O novo incubatório irá concentrar a produção de outras duas instalações, que serão desativadas. Com esta iniciativa, a empresa passará a incubar 10 milhões de ovos por mês, conforme informa o CEO do Grupo Granja Pinheiros, Roberto Luiz Kehl. A incubação atual mensal é de 4 milhões de ovos.

Para 2022, a empresa projeta um crescimento no faturamento de 15% a 20% sobre 2021. Também prevê a expansão de mercado, visando Santa Catarina. Na lista de investimentos estão ações destinadas à inovação e a sustentabilidade. Entre as quais, estão a compra de equipamentos, destinados à linha de produtos "Super Práticos". O investimento foi de cerca de R$ 3 milhões. "Super Práticos" reúne carne moída, carne desfiada, hambúrguer, linguiça de frango e almôndegas.

Em relação à sustentabilidade, o investimento foi direcionado à construção de uma estação de tratamento de água na matriz, em Nova Petrópolis. Este modelo deve ser replicado em 2022 nas demais unidades, inclusive em Santa Catarina. Hoje, a empresa tem unidades em Não-Me-Toque, em São Francisco de Paula e em Presidente Lucena, todas no RS, e no município de Grão Pará em Santa Catarina.

Kehl explica ainda que o ano de 2021 deve fechar com um faturamento de 23% superior em relação ao ano passado. Período, que segundo Kehl, apresentou oscilações, porém, mesmo assim, está sendo considerado um ano bom para a companhia.

O CEO detalha que a empresa também fez outros investimentos, mas de menor porte, em torno de R$ 15 milhões, abrangendo dois frigoríficos, sendo um no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina, bem como, em sua cadeia de produção. Hoje, com a sua linha de produtos "Super Práticos", o Grupo Granja Pinheiros reforça a sua relação com os supermercados e junto ao consumidor final.

Atualmente, o mercado gaúcho corresponde a 6 mil clientes e, em Santa Catarina, este número chega a 4 mil. De acordo com o empresário, um trabalho de fortalecimento foi iniciado, no último semestre deste ano, na Região das Missões e na Fronteira. "Com essa iniciativa em plena expansão, nós atingiremos a cobertura de 100 novos supermercados do Estado", salienta.

Já em Santa Catarina, explica Kehl, a empresa ainda não atingiu o mercado consumidor da Região Oeste, porém, está nos planos para 2022. A unidade catarinense atende à região litorânea, espaço geográfico que concentra grande parte da população daquele estado. Já os demais municípios catarinenses devem ser abastecidos via parceiros logísticos e com representantes comerciais. Neste verão, a empresa prevê elevar as vendas em Santa Catarina por conta do aumento no fluxo de turistas.