Boituva prepara expansão para Santa Catarina

A Industrial Boituva de Bebidas., uma das empresas líderes no segmento de mercado de destilados no Rio Grande do Sul, projeta expansão para Santa Catarina, a partir da implantação de pequenas filiais, com o foco na logística, via parceiros locais para distribuição de seus produtos. A Boituva, fundada em 1963, tem a sua sede localizada em Novo Hamburgo e é fabricante de marcas tradicionais, com a cachaça 7 Campos de Piracicaba e a vodka Walesa.

A empresa também produz o energético Black Bird, o Bitter Hamburgo, uma bebida alcoólica à base de ervas finas e a marca de refrigerante Guaraná Nevada. Contudo, foi a partir do ano passado que a Boituva, viu um de seus produtos, o Álcool Pronto Socorro, ganhar o topo das vendas e impulsionar ainda mais os negócios da empresa.

De acordo com o gerente comercial, de logística e marketing da Boituva, Nelson Hoefel, a ideia da indústria é operar em Santa Catarina, basicamente, com depósito e operador logístico local. Já as faturas das notas para SC serão via matriz no RS. Segundo Hoefel, este modelo de estrutura, extremamente funcional, permitirá abastecer de forma eficiente o comércio, sendo, simultaneamente, sistemático e muito ágil. O gerente comercial salienta, porém, que este modelo só será implantado, após estudos de viabilidade tributária em parceria com os operadores locais.

É uma estrutura que atende, principalmente, a pequenas solicitações de volumes de mercadorias e com uma logística rápida, abrangendo todos os estabelecimentos-clientes. Este modelo, na visão de Hoefel, também permitirá trabalhar com base na redução de custo com frete, entre outros.

A empresa também passou por mudanças com o objetivo de se adaptar a nova realidade de mercado. A Boituva já observa redução gradativa na comercialização de álcool para higienização. "Graças a Deus, à Covid-19 está reduzindo e nós já esperávamos que isto viesse a ocorre a partir deste ano". diz ele. Em função desta realidade, a empresa já vinha trabalhando as demais marcas.

Hoefel lembra que foi a partir do segundo semestre de 2019 que a Boituva começou o seu ingresso no mercado catarinense, porém, com a pandemia, em 2020, a empresa decidiu por recuar e aguardar por um melhor momento. "Agora, a Boituva, que está presente em todo o Rio Grande do Sul, está indo forte para Santa Catarina", diz.

Hoefel informa que o Álcool Pronto Socorro, que representava em torno de 15% do faturamento da empresa, saltou para quase 40% durante a pandemia. As vendas, principalmente, do álcool 70%, ajudaram a impulsionar as demais marcas.

Hoefel acrescenta que a Boituva já vinha executando um forte trabalho com o objetivo de modernizar seu sistema de vendas, bem como, reforçar a qualificação de seus colaboradores e, em paralelo, promovendo o aperfeiçoamento dos seus procedimentos e de suas rotinas, a partir de novos investimentos.