Fábrica de massas Italiany projeta novos mercados

A empresa Italiany, uma das maiores e mais modernas do segmento de massas frescas do Rio Grande do Sul, projeta expansão de mercado, a partir de sua nova fábrica, inaugurada em 2020. Com investimento próprio, o empreendimento de 6 mil metros quadrados de área construída está localizado às margens da rodovia ERS 239, em Sapiranga.

Com o início das operações, a fábrica expandiu a sua capacidade produtiva em relação à antiga unidade em quase 40%. E a meta é dobrar nos próximos dois anos a capacidade total, passando a produzir o equivalente a um milhão de toneladas por mês. Quando essa meta for conquistada, a Italiany colocará em prática o seu plano estratégico de ingressar no mercado de Santa Catarina. A informação é do diretor da Italiany, Paulo Taschetto.

A empresa, que tem 25 anos de mercado, vende o seu mix de produtos, composto por mais de 40 itens, para as grandes redes supermercadistas e também para pequenos estabelecimentos, como, por exemplo, os mercados de bairros. Taschetto explica que a construção da fábrica ao lado da ERS 239 permite escoamento rápido das mercadorias.

O empresário, que administra a Italiany, ao lado de seu irmão, Alessandro Taschetto, também diretor, explica que os negócios são alicerçados em duas frentes: uma é a fábrica e a outra é a logística. Esta estrutura dá o controle total das operações e, em especial, com a logística a partir de uma frota própria e que reúne mais de 60 caminhões frigoríficos. Dois novos caminhões foram comprados recentemente e a previsão para 2022 é a aquisição de mais 10 veículos. Novos maquinários estão para chegar com o objetivo de equipar a fábrica.

Em relação ao futuro, o empresário fala em otimismo, mesmo com a tendência de retração de mercado. Taschetto cita que a inflação já ronda como uma assombração, porém, ele tem a convicção de que a empresa se mantém firme em seu planejamento e metas.

Taschetto recorda que o novo empreendimento é fruto de um projeto que levou três anos de planejamento e hoje é uma realidade. Agora a empresa mira nos novos hábitos de consumo. Muitas pessoas passaram a cozinhar em suas casas e, diante desta realidade, foram criados novos produtos, em especial, para os casais.

"Nós estamos lançando agora, no mês de novembro, nos supermercados, uma linha de produtos com embalagem redesenhada e com receitas mais caseiras. E com valor agregado mais alto", informa.

Segundo Taschetto, a Italiany identificou outros comportamentos, como por exemplo, os casais agora têm o prazer de receber outras pessoas em suas casas e para isto, vão em busca de boas massas e também de bons vinhos.

A Italiany conta com um quadro composto por 180 funcionários e proporciona aproximadamente 300 empregos indiretos. A sustentabilidade também é um dos pontos de grande atenção na empresa que cuida de seus processos produtivos para que eles tenham maior eficiência e zelo ao meio ambiente.