Produtos minimamente processados estão em alta

A tendência por alimentos saudáveis está impulsionando empresas do setor em todo o Brasil. É o caso vivido pelo empresário gaúcho Constantino Rodrigues de Freitas, que projeta ampliar até o final deste ano, as instalações de sua fábrica, a Shambala Naturais, detentora de uma das marcas que é considerada destaque no segmento de alimentos minimamente processados. E que, atualmente, conta com cerca de 500 itens no mercado nacional.

Freitas informa que uma nova ala industrial está em construção, ampliando o espaço para 2.200 metros quadrados de área. Ele diz que também fez novos investimentos em maquinários para aumentar a capacidade de produção.

O empreendedor conta que, só no primeiro semestre deste ano, a sua empresa registrou um crescimento de 35,25% nos negócios em relação ao mesmo período do ano passado. Fundada em 1987, a companhia tem os seus produtos presentes em 22 estados brasileiros, sendo que no Rio Grande do Sul, ela é responsável por uma fatia de 25,2% do mercado.

Dentro da inovação, a companhia acaba de expandir a linha de temperos, com 33 novas opções, fortalecendo a categoria dos chamados produtos naturais, os "clean label" (sem aromas artificiais, ou realçadores de sabor e outros aditivos alimentares).

O CEO da empresa salienta que a adaptação rápida à exigência do mercado é algo fundamental para a sobrevivência do negócio, ainda mais, a partir de cenário criado pela pandemia da Covid-19, que levou a mudanças de consumo. Entre as estratégias estão: a flexibilização dos prazos de pagamento, as ofertas e os preços competitivos, o incremento das vendas online e a abertura de novos mercados.

"Agora, além de trabalhar com lojistas, estamos atuando junto a supermercados de porte médio. E iniciamos as negociações com redes de farmácias", detalha. Ele acrescenta que a afetividade nas relações com a equipe, fornecedores e clientes também são outros fatores que ajudam no desempenho.

Entre os produtos comercializados, destacam- se a castanha de caju, castanha do Pará, óleo de coco orgânico extra virgem, suplemento em cápsulas de cúrcuma com pimenta preta, farinha de amêndoas integral, mix de nuts, aveia em flocos e ghee. Com relação a novos produtos, a empresa já lançou, em 2021, a linha Stand-Up - em embalagem zip lock, ou seja, que favorece o transporte e o consumo diário, com destaque para o Mix de Nuts, Coco Chips com Melado Orgânico, entre outros.

Freitas diz que o consumo nesta área vem crescendo e que em 2020, as vendas destes produtos atingiram R$ 100 bilhões no Brasil, conforme estimativas da empresa de pesquisas Euromonitor International. Este foi o maior faturamento do setor desde 2006 (quando a consultoria começou a monitorar). No comparativo com 2019, houve um avanço de 3,5%.