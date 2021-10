Mould Group inova no segmento calçadista

A indústria calçadista Mould Group, com sede em Sapiranga (RS), completou 26 anos de fundação e teve um crescimento de 100% em seu faturamento entre janeiro e agosto deste ano na comparação com igual período de 2020. O sucesso nos negócios está na marca própria, conhecida como Boaonda, que reúne tecnologia, inovação e conforto.

A aposta na marca Boaonda, criada em 2008 e presente em mais de 30 países, rendeu números animadores. No período de janeiro a agosto de 2021, houve um aumento na venda de pares de sapatos na ordem de 36% no Brasil e de o dobro do faturamento para o mercado externo. De acordo com Cássio Romani, gestor de marcas da empresa, a Mould Group grupo espera fechar 2021 com um crescimento geral de 25% em seu faturamento na comparação com o ano anterior.

Itens como tecnologia e inovação estão na lista das conquistas da Mould Group, que faz investimentos sistemáticos nesta área. Uma das empresas líderes no mercado nacional em matrizaria, é destaque na criação de moldes de sapatos para o segmento corporativo global. Cabe o destaque de maquinário CNC, sigla em inglês para Computer Numeric Control, ou comando numérico computadorizado para melhor performance industrial.

Conforme Romani, tais investimentos no parque fabril permitiram ampliar a fatia de mercado com a venda de solado do calçado pronto, representando um ganho a mais nos negócios. "A compra de novos maquinários permite diversificar os projetos, por exemplo, em EVA. Isto é mais um esforço em inovação", explica.

O empresário faz referência também às metas destinadas à sustentabilidade. "O Mould Group iniciou em 2019, o projeto Walking To The Future, que abrange a área social, cultural e econômica. Segundo Romani, isto culminou com o lançamento da nova linha de calçados sustentáveis, Hope.

A trajetória da empresa começou como uma fabriqueta em 1995. Em 2002, passou a contar com a sua primeira sede. Na história da Mould Group está a conquista do título de melhor matrizaria da América Latina. Isto ajudou a expandir o seu parque fabril e ampliou as vendas para o exterior. Hoje, são três filiais, em Sapiranga, a cerca de 61 quilômetros de Porto Alegre.

A Mould Group conta com um sistema de medição tridimensional e um setor de usinagem com equipamentos de precisão para trabalhar com aço temperado no centro de usinagem High Speed, tecnologia para cortes rápidos em metais empregados na fabricação de matrizes. Hoje são mais de 300 colaboradores e uma produção de cerca de 1,5 milhão de calçados por ano.

Em relação às iniciativas voltadas à sustentabilidade, a empresa contratou uma assessoria especializada para realizar transformações na cultura interna e ainda para oferecer formações sobre o tema aos colaboradores, a fim de que as mudanças ocorram realmente.