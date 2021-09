Jimo inova com produto que sanitiza até brinquedo

A Jimo, empresa com parque fabril no Distrito Industrial de Cachoeirinha, município próximo a Porto Alegre, está com mais uma novidade no mercado. Trata-se do Jimo Antibac Aerossol, um produto desenvolvido com o objetivo de eliminar as bactérias, os fungos e os vírus, unindo a ação de sanitização com a capacidade de neutralização dos maus odores. Uma fórmula que garante proteção por 24 horas, podendo ser aplicado em inúmeras superfícies e próprio até para higienização de brinquedos de crianças.

Com quase 70 anos de atuação, a Jimo conta hoje com um portfólio que ultrapassa os 120 itens em mais de 60 famílias de produto, divididos em cinco grandes linhas de atuação: Imunização de madeira verde; Produtos para construção civil; Limpeza da casa e superfícies; Inseticidas e raticida e Produtos automotivos e industrial. A empresa está presente em todo o Brasil e exporta também para países da América do Sul, Central e África.

De acordo com o diretor comercial da Jimo, Luiz Morandi, a empresa é motivada em direção ao futuro. "Sonhar na química para uma vida melhor. É isto é o que move a Jimo desde o início. Neste percurso foram desenvolvidas centenas de produtos que ofereceram mais qualidade e praticidade para a vida das pessoas e isto nunca vai mudar", salienta.

Morandi explica que a Jimo nasceu da união das iniciais dos seus fundadores (Julio e Ieda), completando com o sobrenome do casal (Morandi), e como o seu nome, e iniciou há quase 70 anos (oficialmente a empresa seria registrada só em 1956) nos fundos da casa dos fundadores, fruto do sonho do jovem casal Julio e Ieda.

"Ambos, recém-formados em química, sonhavam em empreender e construir uma empresa feita para durar e com produtos de qualidade comprovada", relata.

Hoje, segundo o diretor, os fundadores já não vivem mais, mas seus filhos e netos, junto com os funcionários e representantes, dirigem a empresa com o mesmo espírito dos fundadores.

A empresa começou em 1951 com um frasquinho de 100 ml de inseticida fabricado nos fundos de uma casa na avenida Ceará em Porto Alegre. O fundador percorria os clientes oferecendo e distribuindo seu produto na Capital e arredores.

Foi com o desenvolvimento de um inseticida fumigante, o Jimo Gás, que a empresa alavancou no seu crescimento. Ele era precursor do "faça você mesmo". Com o lançamento deste produto, o casal registrava formalmente a empresa. Nascia ali Julio J. Morandi, com a marca fantasia de Jimo. O diretor lembra que, na pandemia, a Jimo trabalhou para desenvolver produtos que auxiliassem as pessoas nestes tempos difíceis, e alguns exemplos são o Jimo Antibac e o Jimo Álcool Aerossol.

Autorizada pelo Ministério da Saúde com suas licenças para saneantes/domissanitários, a Jimo também desenvolve e fabrica como terceiro (private label) produtos para empresas nacionais e multinacionais, utilizando padrões de qualidade internacional.