O Grupo Phoenix retoma o seu calendário de eventos, juntamente com o setor vitivinícola, para a promoção de feiras de vinhos, espumantes, sucos de uvas, azeites, queijos, embutidos especiais e pães, em vários locais de Porto Alegre e também em outras regiões do Brasil. Há dois anos, esses eventos não foram realizados por causa da Covid-19.

De acordo com o jornalista Jorge Franco, assessor da Phoenix, já está programado para o período de 7 a 10 de outubro a realização do evento Vinhos & Gastronomia no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, localizado na zona Sul de Porto Alegre. Franco informa que a atividade contará com a participação de 34 expositores (21 vinícolas).

As feiras, segundo Franco, respeitam a todas as regras e protocolos sanitários (uso de máscara, álcool em gel à disposição do público e distanciamento físico). "O Grupo Phoenix, diante da realidade e sanitária imposta pela pandemia, ao lado dos nossos parceiros, adequou-se ao momento", destaca.

Fanco informa que o evento Vinhos & Gastronomia, como já está consagrado, permite ao público conhecer, degustar (em local especial e controlado) e adquirir via venda direta e a preços promocionais os principais produtos, além de apresentar intensa programação de cursos e palestras sobre vinhos e espumantes com a curadoria da biomédica e sommelier Caroline Dani. O assessor da Phoenix explica que essa feira tem o apoio do Consulado Italiano, através do cônsul Roberto Bortot, e irá homenagear a comunidade italiana do Rio Grande do Sul. "O evento também marcará as homenagens do 40º aniversário da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi) e os 40 anos de atividades do Chef José Luiz, apresentador do programa Um Gordo na Cozinha".

Ele destaca que a atividade tem a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do Projeto Mercado Mais Vinho, no estímulo à presença de inúmeras vinícolas na feira.

O evento Vinhos & Gastronomia estará aberto no horário das 15h às 21h. No dia 7 de outubro, o ato de abertura às 20h, terá a participação de autoridades e a apresentação do grupo musical Fratelli Del Vino. A entrada será gratuita e o uso de máscara é obrigatório. Já as inscrições para os cursos podem ser feitas no local, porém, meia hora antes do início de cada oficina.

O Grupo Phoenix atua há mais de 20 anos, fazendo a promoção e a divulgação do setor vinícola, em eventos. Ao longo desse tempo, o Grupo Phoenix também proporcionou a realização de inúmeras palestras e cursos com enólogos de destaque, além de ser um importante incentivador desse segmento da economia como um todo. Cabe salientar que o trabalho engloba a preservação da memória e das tradições sobre o vinho e as uvas e de toda a sua cultura.

Informações adicionais no (Facebook e Instagram) @feiradovinhopoa.